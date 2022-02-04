挑食、不運動…這些習慣 偷走身體的鈣

維生素D可以幫助鈣質的吸收，多曬太陽則可補充維生素D。（本報資料照片）

生活中我們一些不經意的習慣，正在影響身體對鈣質的吸收和利用，這些不良習慣，會在不知不覺中，讓骨頭加速變脆，增加患骨質疏鬆症的風險；北京 市疾控中心慢病所的專家指出，這些壞習慣正在偷走身體裡的鈣質。

骨量減少 容易骨折

北京青年報報導，骨質疏鬆症被稱為「靜悄悄」的疾病，它是一種以骨量減少、骨組織微結構破壞，骨骼脆性增加和易發生骨折為特點的全身性疾病。

慢病所專家表示，人體骨骼的質量在生命全程中並不是一成不變的。從出生到成年早期，骨骼都在不斷生長和強化，在20至30歲達到骨量高峰。

整個生命期，骨骼都在不斷地更新，以新骨取代舊骨，這樣有助於保持骨骼的強健。但是對於骨質疏鬆的人群來說，越來越多的骨量發生流失而不是被替換，這就意味骨骼逐漸變脆更容易斷裂。

骨質疏鬆 易被忽視

據報導，一個很大的問題是：骨骼強度的變化常常在我們無法感知的時候就已經發生。在骨質疏鬆早期，往往沒有明顯的外在表現，容易被人忽視，這也是它被稱為「悄悄的疾病」的原因。

既然這個疾病發生時沒什麼症狀，為什麼要擔心呢？

這是因為骨質疏鬆，會大大增加骨折的發生風險，甚至在輕微的跌倒、跳躍後發生骨折。

報導指出，50歲以上人群中，約三分之一的女性和五分之一的男性可能發生骨質疏鬆性骨折。

骨質疏鬆性骨折最常發生在椎體、髖部和腕骨。椎體骨折會導致身高變矮、劇烈的背部疼痛甚至畸形。而髖部骨折常常需要手術治療，恢復時間長，許多人無法完全恢復到骨折前的狀態，生活自理能力降低，甚至導致死亡。

兒時預防 老了不煩

報導說，北京疾控中心專家表示，骨質疏鬆的預防應從兒童時期開始。培養營養豐富的飲食習慣，保證鈣和蛋白質攝入，避免營養不良，每天還要有足量的身體活動時間，幫助兒童獲得盡可能高的峰值骨量。到達成年期時的骨量越多，在老年時發生骨質疏鬆的可能性就越小。

以下不良習慣，會影響我們身體中鈣質的吸收和利用，從而增加骨質疏鬆症的患病風險。

挑食偏食 不利骨骼

‧過量抽菸飲酒；過量的菸和飲酒，會影響破壞胃腸黏膜、妨礙腸胃系統的正常工作，影響鈣的吸收。 研究顯示，菸會讓髖部骨折的發生風險翻倍。過量飲酒也會增加骨折的風險。

‧挑食偏食、營養不良；日常飲食如缺乏鈣、蛋白質的攝入，加上不愛吃新鮮蔬菜水果，將不利於骨骼健康。此外，大家平時愛喝的碳酸飲料，大多含有燐酸鹽，其會降低鈣、鐵、鋅、銅等多種微量元素的吸收利用率。

‧不愛曬太陽、維生素D攝入不足；維生素D對於鈣的吸收和利用具有促進作用。對於成年人來說，如果身體缺乏維生素D，人體容易出現骨質疏鬆的情況。低維生素D水平的情況很常見，尤其是不常去戶外活動的老年人。

運動不足 鈣質流失

‧缺乏運動；不愛運動的人，會更容易發生髖部骨折；我們的骨骼需要力的刺激，如果久坐不動，血液中的鈣質，就不會進入骨骼。缺乏身體活動，會導致骨骼中的鈣質的流失。

‧減肥過度、低體重指數 ；多項研究發現，體重指數（BMI）與骨密度正相關，與骨質疏鬆發生率呈負相關關系，是骨密度的保護性因素。

體重指數較高的成年男性與女性，骨骼承受機械負荷增大，從而改善骨的微細結構，使機械負荷性細胞刺激因子的作用增強，刺激骨形成，抑制骨丟失，促進骨的礦化，增加骨密度和骨骼強度。

體重指數（kg/m2）=體重（kg）/身高2（m2）。如果小於18.5就屬於體重過低，這也是一個重要的危險因素。

快做測試 了解骨鬆

我們可以通過以下十個問題來快速判斷一下骨質疏鬆風險。對於每一個問題，如果符合你的情況，請回答「是」。

1.是否曾經因為輕微的碰撞或者跌倒就會傷到自己的骨骼？

2.連續3個月以上服用激素類藥品嗎？

3.身高是否比年輕時降低了3公分？

4.經常過度飲酒嗎？（每天飲酒2次，或一周中只有1至2天不飲酒）

5.每天菸超過20支嗎？

6.經常腹瀉嗎？（由於腹腔疾病或者腸炎而引起）

7.父母有沒有輕微碰撞或跌倒就會發生髖部骨折的情況？

8.女性回答：是否在45歲之前就絕經了？

9.女性回答：是否曾經有過連續12個月以上沒有月經（除了懷孕期間）？

10.男性回答：是否患有陽痿或者缺乏性欲這些症狀？

高危人群 要看醫生

如果有任何一項問題的回答為「是」，則可認為是骨質疏鬆的高危人群，建議到骨質疏鬆專科門診對骨骼健康進行檢查和評估，早診斷、早預防、早治療。