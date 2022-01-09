用眼過度只吃「葉黃素」不夠？ 醫師點名10大護眼食物

（圖片來源：健康醫療網）

現代人經常用眼過度、視力疲勞，補充「葉黃素」也成為一陣風潮。新北市立聯合醫院眼科主任陳昱安醫師表示，眼部細胞所需的養分，除了葉黃素外，「玉米黃素」也同等重要。人體眼部中的「黃斑部」，是眼部細胞最密集的區域，其中有二種重要成分，其一是民眾熟知的「葉黃素」，第二則是「玉米黃素」，兩者皆屬於類胡蘿蔔素，對於修復黃斑部細胞、視網膜細胞有一定作用。

陳昱安醫師解釋，葉黃素與玉米黃素都有「抗氧化劑」的特性。隨著年紀增長，人體器官容易因氧化作用而逐漸老化，因此，補充葉黃素與玉米黃素，能起到保護視網膜與預防黃斑部病變的目的。

葉黃素該從哪些管道攝取？一天要攝取多少劑量才足夠？

陳昱安醫師表示，人體無法自行製造葉黃素與玉米黃素，必須從食物中攝取。但眼部細胞在運作的過程中，會需要消耗這些類胡蘿蔔素進行代謝。

陳昱安醫師提醒，需長時間注視螢幕、眼睛疲勞者，或生活習慣不佳、經常過度用眼者，在日常生活中需攝取足夠的葉黃素與玉米黃素。攝取不足，缺乏對眼部有益的營養成分，可能造成眼力衰退快速、近視加深，引發相關眼部疾病。

陳昱安醫師以目前最新研究建議民眾，一天應攝取10-15毫克的葉黃素，才能達到眼部保健的效果，若攝取超過30毫克以上，人體便無法進行吸收。另外，美國知名大型保健研究「AREDS2」則建議，一天補充10毫克的葉黃素，並搭配2毫克的玉米黃素，是目前最標準的「黃金比例」，10：2的劑量比例可預防黃斑部病變。

至於如何挑選葉黃素種類？陳昱安醫師表示，大部份的葉黃素分為「脂溶性」與「游離性」。市售的葉黃素產品大多為脂溶性葉黃素；而游離性葉黃素較容易為人體所吸收，但價格相對昂貴。

攝取哪些食物可補充葉黃素？ 每天吃「一顆蛋」就足夠？

陳昱安醫師表示，「深綠色蔬菜 」是良好的葉黃素補充來源，如青花椰、菠菜、青椒、豌豆、櫛瓜等食物。另外，玉米、南瓜、紅蘿蔔等紅、黃色食物，同樣能達到補充葉黃素的效果。若平時蔬菜攝取量不足，也可多吃柳橙、奇異果等水果補充。

網路盛行「每天吃雞蛋 就吃夠葉黃素」的說法是否為真？陳昱安醫師提醒，每天吃一粒雞蛋，未必能同時完整攝取葉黃素與玉米黃素，在飲食上建議還是以「均衡且全面」為首要目標，切勿偏食、或過量攝取特定食物，容易導致身體所需的養分失衡、對健康而言不見得有益。





蝦紅素可幫助視網膜血流？ 吃「蝦殼類」食物補充有用嗎？

陳昱安醫師解釋，「蝦紅素」為人類從蝦子、龍蝦等海鮮所分離出的物質，在結構上亦屬於類胡蘿蔔素的一種，構造與葉黃素、玉米黃素雷同。目前研究顯示，蝦紅素在人體中無法偵測出有效的科學劑量，也無法透過人體自行製造。

陳昱安醫師表示，目前所進行的小規模動物實驗中，透過補充蝦紅素，的確可使動物視網膜的血流恢復；不過與人類攝取葉黃素、玉米黃素以幫助視網膜及黃斑部細胞的代謝作用，兩者機轉並不相同。補充蝦紅素是否對人類的視網膜血管有益，尚未經大型研究證實。

陳昱安醫師認為，蝦紅素是人工提煉物質，如果以攝取海鮮食物補充蝦紅素，可能會吃下太過量的海鮮，應與醫師討論是否需要選擇營養補充品。此外，本身對海鮮過敏 、有自體免疫疾病或正在使用免疫抑制劑等族群，應避免過量攝取蝦紅素，引發相關過敏症狀。

（文章授權提供／潮健康）





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資料來源：健康醫療網

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