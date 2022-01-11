30歲後的女人必保持4習慣 養出發光肌

多喝水有助於新陳代謝，幫助體內排除廢物。 (Getty Images)

隨著時間流逝，許多人會開始面對老化，一直跟著賽跑。對於30歲之後的女性來說，最大的變化就是「肌膚」，臉上的膠原蛋白會漸漸不如以往豐沛，皮膚會開始出現蠟黃、鬆弛、紋路等，讓30後的妳陷入焦慮跟焦躁之中。

很多人開始會花錢來彌補心中的不滿，砸錢為自己的肌膚保養做貢獻，但花了再多錢也不見成效，即便宣稱貴婦等級的保養品，除了讓自己的經濟陷入負荷外，看不到快速的成效，該如何走出這樣的困境呢？

每個人應該以平常心去看待自己的成長，這是每個人都會經過的一條時間道路，透過養成以下4個好習慣，才是真正的養膚之道。

1.多喝水 少喝奶茶、吃甜食

日常的保養品，其實大多以保濕效果為主，保濕不僅透過外擦方式來強化，多喝水也能夠幫助身體補水，多喝水有助於新陳代謝，幫助體內排除廢物，但為何要大家少喝奶茶或吃甜食呢？因為許多時候，會把飲品跟甜食當成正餐跟補充水分的方式食用，這是不對的，有糖、有甜分、香精料、奶精等，會讓肌膚變得蠟黃外，也可能會讓肌膚有老化衰老的可能性。

2.毛巾、枕頭套經常更換

30歲後還會經常地長痘痘，就要非常注意自己的生活習慣。像是毛巾如果仍秉持著還能用、剛換不久的生活態度，臉不僅不會好轉，還可能讓痘痘更惡化。毛巾置於廁所內，潮濕的狀態容易滋生細菌；枕頭套在使用完保養品後，難免會沾染臉上的皮脂、跟毛髮皮屑等，也容易滋生細菌，長期使用下來，可能會對皮膚屏障造成損害。

3.適當的臉部按摩

30歲的肌膚不如20歲，新陳代謝有所下降，保養肌膚除挑選對的保養品外，護膚的手法也相對的重要。過去只要將保養品均勻塗抹即可，而過30後的自己，必須重視手法，如眼周、法令紋、抬頭紋等提拉操作方式，長期堅持下來還是會有與其他人不一樣的差距感。

4.養成早睡習慣

好好睡一覺，是肌膚最好的保養，因為肌膚的問題大多伴隨著睡眠品質所產生的。有人因為追劇而熬夜、有人因工作而熬夜，伴隨著這樣偷時間的方式，得到卻是傷害肌膚的壞習慣。所以盡可能早睡，改掉壞習慣，讓睡眠充足，精神的面貌也會有所差異，如同中醫師們所說的精氣神養好，人就不容易老化。