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狂擦保養品就能讓肌膚回春？皮膚科：都是騙人的

NOW健康 
許多號稱含有生長因子的保養品宣稱可以達到緊緻皮膚、淡化細紋等效果，但專科醫師並不認同。圖為示意圖。(Getty Images)
許多號稱含有生長因子的保養品宣稱可以達到緊緻皮膚、淡化細紋等效果，但專科醫師並不認同。圖為示意圖。(Getty Images)

只要勤塗抹保養品、化粧品，可以讓皮膚細胞重生，這有可能嗎？許多號稱含有生長因子的保養品廣告，透過圖表宣稱可以穿過皮膚屏障，達到緊緻皮膚、淡化細紋等效果，但是，皮膚科醫師趙昭明表示，這些都是騙人的！

趙昭明說明，許多燒燙傷患者接受治療時，會接受生物技術，醫師將某些促進皮膚修復所需的生長因子注入皮膚傷處，藉此提高細胞增生、修復的速度，但這模式目前仍無法套用在保養品上。

生長因子沒有辦法用塗的 光塗保養品無法增加膠原蛋白

因為生長因子屬於蛋白質，分子量極大，幾乎不可能直接穿透皮膚屏障到達皮膚深層，達到保養去皺等作用。例如，將膠原蛋白塗在臉上，是無法增加皮膚的膠原蛋白或改善動態皺紋的。

趙昭明強調，想要讓生長因子直抵皮膚底層或真皮層，這遠遠超過化粧品運用範疇，明顯為誇大不實的廣告，也就是說，大家光擦化妝品、保養品，無法讓皮膚細胞重生或促進皮膚細胞增生。

皮膚科醫師勸戒 誇大不實廣告和成分複雜產品要格外小心

部分購物台販售肌膚或頭髮等保養品時，搬出有如實證研究報告數據，例如，使用7天，就可以提高皮膚含水率幾百趴，去除皺紋效果也是好幾百趴，或是讓白髮在幾週內就可以變黑髮，趙昭明說，「這些都是騙人的！」

趙昭明建議愛美的民眾，挑選保養品時，一定要選擇通過衛福部核可、且標示清楚的產品，包括成分、製造日期。成分越複雜、功能越多的產品，較容易引發過敏，且可能誇大不實，切勿輕易購買。(本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/ )

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