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感染科醫師防疫法寶 「關鍵在手」

記者楊雅棠／綜合報導
除了勤洗手、消毒，黃立民會適量補充維生素D，增強免疫力。（記者潘俊宏／攝影
除了勤洗手、消毒，黃立民會適量補充維生素D，增強免疫力。（記者潘俊宏／攝影

身為台大兒童醫院院長、也是台大醫院兒童感染科主任的黃立民，不僅就疫情提出各項建議，也身負醫院的感染管制重任。

他說，不論醫院或是政府，感染專家都是同一批在「操」，而且其他科別的醫師也會來諮詢相關意見。醫學中心會議及相關行政事務本來就多，身為院長「確實滿忙的」。

因此下班時，黃立民喜歡看影集、書籍，尤其是偵探片、推理小說。他笑說，感染科醫師本身就像偵探一樣，面對病人要立即針對他的症狀、染病時間，推測敵人可能是病毒還是細菌等，立即給予適當的用藥。而且下班有時還是會想東想西，看偵探片腦筋較能專心想劇情，就可以轉移注意力。

面對持續兩年的疫情，黃立民如何做好防護，讓自己和家人免於感染？黃立民表示，打疫苗很重要，因此一開始開放醫護同住家人施打疫苗時，就讓家人接種。

自我防護方面，黃立民則說，因為自己是感染科醫師，對於如何做好自我防護不是太大的問題。他指出，除了戴口罩外，染疫最大的風險「都出在手」。因此提醒民眾回家之後一定要把手洗乾淨，尤其摸臉之前一定要勤洗手。而他自己則在辦公室各處放上乾洗手，「只要經過就按一下」，增加洗手頻率。

另外，黃立民也會兩三天補充一次維生素D。他表示，現已有非常多研究發現維生素D有助於免疫力提升，且一般日照仍無法補足所需，因此建議一般民眾也可適時補充。

疫情 疫苗 口罩

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