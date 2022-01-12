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中風復健把握黃金期「半年最佳」 物理治療減少後遺症

記者陳俊智／綜合報導
中風在家復健可採屈膝仰臥、抬高骨盆離開床墊，維持5到10秒，放下休息。（本報資料照片）
中風在家復健可採屈膝仰臥、抬高骨盆離開床墊，維持5到10秒，放下休息。（本報資料照片）

連日低溫，人體血管容易收縮阻塞，是中風的好發時期，尤其年紀愈大，中風機率愈高，且通常會留下程度不一的後遺症。衛福部桃園醫院表示，中風後6個月內是復健黃金期，如遵循物理治療師指示，反覆練習，恢復獨立行走的機會就會增加。

64歲的呂姓婦人因左側大腦動脈阻塞，引發缺血性腦中風，身體右半邊完全癱瘓不能動，連下病床都無法做到，但她沒有放棄，仍透過看護攙扶，拖著偏癱的腿練習。

部桃物理治療師吳敏真表示，呂婦住院期間積極接受床邊物理治療，循序漸進維持站姿平衡等練習，物理治療師從旁輔導修正錯誤動作，現在已經可以靠枴杖獨立行走。

吳敏真說，中風後的6個月身體活動能力進展快，是身體機能復元黃金期，因此當急性治療告一段落、生命徵象穩定後，最好能盡快接受物理治療。

物理治療科主任許應勃表示，中風的後遺症往往會讓肢體偏癱，嚴重一點的患者可能站起來都是問題。恢復行走能力是每個患者的最大目標之一，許多病人在家容易使用錯誤的姿勢，進而讓中風側肢體張力變強，導致後續的行走姿勢異常、病人關節受力不對而產生疼痛，甚至嚴重時容易發生跌倒的危險，因此醫病要能密切合作、即早治療，才能有助於恢復身體最大功能。

中風 低溫

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