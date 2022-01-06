擺脫「癢妹妹」 私密處保養清潔 日常小秘招

（圖：健康醫療網提供）

現在生活步調越來越快速，加上壓力大、熬夜、失眠 等困擾，身體也出現警訊，其中最讓人困擾的大概就是私密處的問題了。知名中醫診所的余雅雯中醫師分享：「我們可以從分泌物觀察私密處健康狀況！」陰道發炎多因肝氣鬱結，身體有熱造成，體質偏熱多與經常熬夜、偏愛吃燒烤、炸、辣食物有關。患者經血呈暗紅色，容易有血塊，如果白帶偏黃色、味道重，則比較偏感染型發炎。假如體質偏寒，和常吃生冷食物或穿著太緊有關，患者比較怕冷，分泌物較清透、偏白，易有經痛現象。

如果發現私密處總是發炎，可能是免疫力 出問題，而在中醫觀點會認為和脾濕有關。所有在陰道中的菌種，無論益菌和壞菌，應是和平共處。但當免疫力下降，壞菌便會占上風造成感染。為了避免免疫力下降，應多補充睡眠、保持好心情與規律的作息。

私密處保養 日常小秘招

平時做好保養清潔，可降低陰道感染風險，另外也可注意衣著，下半身盡量保持寬鬆透氣，即使在冬天也應遵循此原則。許多女性在出現輕微感染時，會變得特別注意清潔的問題，但此時切記不可過度使用清潔產品，反而會同時破壞好壞菌，進而失去保護層。在中醫治療上有所謂的「開藥洗」，用一點中藥清洗外陰部讓私密處調整至較為乾燥，避免細菌滋生。 但其實我們更鼓勵女性朋友們在日常生活就保持良好習慣與保養，才是長久之計。

挑好菌加天然漢方草本成分

日常保養除了衣著與日常作息外，也可以搭配保健食品改善私密處問題。例如攝取乳酸菌 維持私處的微酸性環境，不過在挑選時要注意，因市面上保健食品眾多應盡量選擇具信譽的大廠牌。另一個要點就是認明有專利技術的雙層包埋的乳酸菌，此種技術在乳酸菌表面包覆蛋白質，接著再包覆一層特殊膠體，解決長久以來天然乳酸菌不易保存與不耐胃酸的問題，因此可有效提升調控防護。

目前乳酸菌通常也含有其他複方成分可以幫助私密處保養，如最為人所知的蔓越莓，因為蔓越莓中的A型前花青素可以形成私密處保護屏障，有效阻斷細菌黏附尿道；洛神花萼萃取物則擁有最具保健功效的植物多酚，可有效改善生殖泌尿道感染，改善搔癢、異味，抑制常見病源菌，降低77%泌尿道感染。

另外，將漢方草本添加進乳酸菌也有加乘效果，像是在中醫常見的金銀花、蒲公英，抑或是白茅根等，金銀花是典型具清熱作用的天然藥材，中醫時常在醫治喉嚨發炎、陰道發炎時用到金銀花。

多關心、察覺自己的身體狀況，保持良好的睡眠與運動習慣，並適時搭配乳酸菌等私密處保健食品作為日常保養，就能維持好私密處健康。

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資料來源：健康醫療網

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