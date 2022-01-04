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冬天眼睛易乾澀灼熱　恐是乾眼症惹禍

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

你也常感到眼睛黏乾澀灼熱，甚至有異物刺痛感嗎？小心可能是乾眼症惹禍！台灣安南醫眼科中心洪純玲副院長指出，隨著冷氣團報到，天氣變得乾冷，臨床上因乾眼症就醫的患者有逐漸增加趨勢，患者不僅會感到眼睛乾澀灼熱、異物感、刺痛、畏光等症狀，嚴重時可能還會讓視力短暫模糊。

乾眼症缺水性較嚴重者 可使用加強保濕眼藥水

但為何在冬天時最容易誘發乾眼症呢？主要因冬天過於乾燥導致淚液過度蒸發，這時眼球表面失去濕潤時，就會導致乾眼症症狀出現。洪純玲副院長解釋，治療上，考量每位患者病症成因與程度不同，因此需量身訂作個人化人工淚水，像缺水性較嚴重患者，就得使用加強保濕之眼藥水和水份較多的人工淚水，以避免發生乾躁症候群合併乾眼症。

常使用3C上班族要小心 適當休息遠離乾眼症

此外，經常使用3C產品或長期待在密閉空調空間內的上班族也要特別注意，因長期間盯螢幕，加上又少眨眼，就容易埋下乾眼症的危險因子，因此應養成使用3C及看電腦30分鐘後，適度讓眼睛休息5分鐘，幫助遠離乾眼症。洪純玲副院長補充，許多長者因眼睛功能退化導致油脂分泌較少或眼瞼油脂腺管阻塞等困擾，則可考慮熱敷促使油脂分泌至淚水表面，以減少蒸發。

出現乾眼症症狀應盡快就醫 對症下藥才是關鍵

除了平時多補充水分，飲食上也可多攝取包括鯖魚、秋刀魚、鮭魚、鮪魚、核桃、奇亞籽等含油脂性omega-3 DHA食物，幫助增加眼球潤滑度，平時使用電熱器和烘乾器時也不宜過久，減少眼睛造成不適。洪純玲副院長呼籲，每個人乾眼症病症種類與成因不同，因此出現相關症狀時，應尋求專業醫師協助，對症下藥才能遠離病症纏身。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52417

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