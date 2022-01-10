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名醫：北歐式健走 減輕膝蓋負擔

尤聰光
陳志成（右）在醫院上下樓梯、休息時都在「北歐式健走」，平時下班也會和太太一起到森林公園走1個小時。（圖：陳志成醫師提供）
陳志成（右）在醫院上下樓梯、休息時都在「北歐式健走」，平時下班也會和太太一起到森林公園走1個小時。（圖：陳志成醫師提供）

「我的養生祕訣很簡單，就是每天拿著登山杖走路。」台灣台東基督教醫院院長陳志成開心分享，他愛健走，但隨年齡增長，體力漸消退，五年前開始接觸「北歐式健走」，讓他保持身心舒暢，又能減輕膝蓋壓力負擔，延長壽命。

何謂「北歐式健走」？陳志成指出，就是雙手手持健走杖或登山杖健走，運用健走杖或登山杖接觸地面的時候，靠著手部借力使力，帶動往前運動，是走路時的輔助工具，走起路來非常輕鬆，大人小孩都適合。

「我每天上下班都會用登山杖走路。」陳志成說，在醫院上下樓梯、休息時都在運動，平時下班也會和太太一起到森林公園走一小時，走完心情很舒服，身體也流汗，現在如果沒有走，反而不習慣，所以把登山杖放在辦公室，隨時就能健走運動。

「北歐式健走除能減輕膝蓋的壓力負擔，延長壽命，也可以透過走路，運動上半身的肩膀、手部練肌肉，下肢的肌肉也有運動到，可以訓練全身90%的肌肉。」他表示，只要有健走杖或登山杖，隨著自己身形調整適合的高度位置，就能從兩隻腳，變成四隻腳行走。

陳志成強調，使用健走杖或登山杖走路，其實就跟滑雪一樣，只是左右手一前一後擺動往下蹬而已，就跟平時正常走路沒兩樣，非常容易學會，對於膝蓋不好的人來說，是再適合不過的一項養生運動。

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