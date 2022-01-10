不常刷牙 恐成失智症幫兇

罹患失智後，由於認知功能逐漸退化，更可能忘記如何刷牙；圖非當事人。（本報資料照片）

台灣人口老化持續攀升，失智 人口亦明顯增加。根據衛福部委託全國失智症盛行率調查結果估算，2018 年底台灣失智症人口已超過28萬人，65歲以上，每12位就有1位、80歲以上老人，每5位就有1位罹患失智，預估2031年失智人口將倍增至逾46萬人，2061年失智人口將逾88萬人，未來台灣失智人口數將呈現倍數成長。

台北國泰綜合醫院神經內科專科護理師蔡穎表示，失智並不代表就是失能，失智症有不同的類型與病程階段，必須根據日常生活活動功能量表（Activities of daily living, ADL）、工具性日常生活量表（Instrumental activities of daily living, IADL）、臨床失智量表（Clinical Dementia Rating, CDR）等來評估患者的狀況。

無論健康長者或失智症患者的照護上，應讓長者盡量自己做。而當失智症患者因認知功能逐漸缺損時，我們要做的是協助與支持，並非代替其完成，多鼓勵失智症患者自己做，維持生活功能，延緩其失能。

研究牙周病和阿茲海默症 （Alzheimer’s disease, AD）關聯性的挪威卑爾根大學學者麥德爾（Piotr Mydel）指出，阿茲海默症成因雖不能歸咎於牙齒的細菌，但據他研究分析53名阿茲海默症病人的腦部組織、唾液，發現9成以上病人都有「Porphyromonasgingivalis」的革蘭氏陰性厭氧細菌，會造成口腔牙齦發炎和牙周病。

而多年來提倡失智症與牙齒關聯性的日本 失智症權威長谷川嘉哉醫師也發現，患者一旦牙齒狀況差，無法好好咀嚼時，會造成腦部與整體身體健康的逐漸退化，其研究發現要避免失智或失能，與口腔的咀嚼力與牙齒數目息息相關。

蔡穎護理師指出，健康的長者平日就可能忽略牙齒保健，一旦罹患失智後，由於認知功能逐漸退化，更可能忘記如何刷牙，甚至忘記刷牙，進而容易有齲齒、牙周病、牙齒鬆動與缺牙等問題。牙齒功能受損而影響咀嚼功能，咀嚼功能造成吞嚥功能的問題、進而改變進食方式、食物內容與營養吸收；營養不良的長者其抵抗力相對下降，更容易遭受感染，導致更多合併症發生。

然而，利用音樂輔助口腔照護的介入，將有效提升失智症患者於餐後的口腔自我照護技巧、參與動機，聽到音樂後即進行口腔照護動作的制約行為，亦出現群體式的口腔照護行為表現。蔡穎護理師說明，藉由音樂引導與反覆練習，可加深患者對口腔照護的印象與配合，使患者強化自我口腔衛生照護能力，降低口腔疾患導致營養不良或咀嚼功能障礙的問題，更能有效降低口腔衛生照護的長期照護人力需求。

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