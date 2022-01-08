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長期使用3C 當心乾眼症 人工淚液挑選密笈大公開

健康醫療網
眼睛紅腫癢，當心乾眼症上身。（本報資料照片）
眼睛紅腫癢，當心乾眼症上身。（本報資料照片）

人們常常因強風吹拂、空氣乾燥，而感到眼睛易有異物感、乾澀，再加上長時間使用3C，除了藍光容易傷害眼睛外，長時間緊盯螢幕，容易忘記眨眼，導致眼表面水分揮發，這些都是容易導致乾眼疾病好發的因素。

台北新光醫院鄭聖甫醫師指出，每到冬季院內乾眼疾病患者增加，主要是空氣中的溼度轉變，容易導致眼表面的水分揮發，除了平時正常作息、補充水分外，還要有正確的保養方式，才能真正鎖住眼睛的水分。

鄭聖甫也提出，眼睛鎖水是有階段性的，乾眼疾病治療首要，是讓「淚膜穩定」，淚膜是眼睛表上的一層保護膜，它掌管著眼睛的保水防護機制，保護眼睛內部的脂質層、水層、黏液層，當淚膜運作正常，內部的脂質層才能防止水分蒸發，而水層及黏液層也能正常分泌，維持眼睛水亮動人也不再是難題。

鄭聖甫表示，維持淚膜穩定，最重要的是能夠進行淚膜的細胞修復，達到鎖水的效果，只有人工淚液。大多人眼睛不舒服時，都會找手邊有的眼藥水，或是使用生理食鹽水清潔，對此鄭聖甫說明，其實一般眼藥水不僅無補水效果，更別談鎖水，生理食鹽水則是用來清潔，長期使用反而會破壞眼表面的保水層，長期來看，不僅沒有根治乾眼疾病，還有可能造成眼睛更多負擔。

但也有不少人認為人工淚液會傷害眼睛、抑制淚水分泌等疑慮。對於這樣的說法，鄭聖甫表示，完全錯誤。淚水的分泌與眨眼有關，當我們眨眼時會自動將眼表面刷上一層淚水，讓眼睛保持濕潤狀態，反而是不當治療、保養才容易影響淚腺的分泌功能。最後鄭聖甫也同步分享，挑選人工淚液時可以選擇成分含有玻尿酸或是鎖水因子，除了達到淚膜修復效果外，鎖水效果也加倍。

想要擁有水潤明亮的雙眼，除了日常生活作息正常，醫師建議長期使用3C產品的民眾，掌握「20、20原則」，看螢幕20分鐘，讓眼睛休息20秒鐘，並隨身攜帶人工淚液，定時使用加強淚膜穩定，避免乾澀導致角膜損傷，不僅為眼睛補水、修護淚膜，長期下來更可以增強眼睛的鎖水時間。

(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)

羅東博愛醫院指出，年輕族群的乾眼症原因多是因為用眼過度。示意圖，圖中非當事人。(...
羅東博愛醫院指出，年輕族群的乾眼症原因多是因為用眼過度。示意圖，圖中非當事人。(圖：羅東博愛醫院提供)

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