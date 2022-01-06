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選雙好鞋+使用鞋墊 減緩膝關節退化

修瑞瑩
不少上了年紀的人有退化性膝關節炎。(圖：台南市立醫院提供)
不少上了年紀的人有退化性膝關節炎。(圖：台南市立醫院提供)

不少上了年紀的人有退化性膝關節炎，情況嚴重時只能置換人工關節，台灣台南市立醫院中醫師王怡婷提出供平常膝蓋關節保養的方法，包括可以利用鞋墊減緩對膝蓋的衝擊，以減緩膝關節的退化。

60歲的李女士罹患退化性膝關節炎已多年，雙膝疼痛導致生活品質降低，無法上蹲式廁所，上下樓梯更是困難，影響她自行出門的意願，注射玻尿酸、吃止痛藥皆無法減輕疼痛，因此尋求中醫針灸及中藥治療，一個多月後，膝痛不適已逐漸獲得改善，可自行走路去搭公車，暫不需要開刀。

王怡婷表示，膝關節退化好發於老人、停經後的婦女及體重過重者。中醫來看，關節疼痛屬於「痹證」，是由風、寒、濕等外邪侵襲人體，導致氣血運行不暢，經絡不通造成疼痛的症狀，以風邪致病為主者，疼痛較無定處，可選用羌活祛風通絡；寒邪致病為主者，疼痛劇烈且位置固定，可選用附子溫經散寒；濕邪致病為主者，常見關節痠痛而沉重，可選用薏苡仁祛濕除痹。

王怡婷建議，可搭配針灸治療，例如陰陵泉、足三里穴、內膝眼、犢鼻穴、血海穴、伏兔穴等，促進膝關節腔內循環，刺激軟骨修復，保養關節；加上補肝腎、強筋骨、活血化瘀等中藥共同調理身體。

王怡婷提醒，平時應注重保養關節，如避免蹲跪的動作、體重過重者應減重、熱敷膝蓋促進血液循環、穿合適有彈性的布鞋，鞋墊可以緩衝膝蓋受力，以及抬腿運動或其他強化大腿股四頭肌力量的運動，可以協助膝蓋有良好的穩定性及避免受傷。

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