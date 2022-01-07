Omicron進逼 提高免疫力防範

Omicron來勢洶洶，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，提升自身的免疫力仍是必要的事。（記者金武鳳／攝影）

新冠變異株Omicron 來勢洶洶，各國陸續傳出有確診案例。台北三軍總醫院中醫部主任黃怡嘉表示，觀察台灣經歷不同變異株，即使全球大流行，可能礙於人種、基因，感染力以及傳播力都會受到影響，面對Omicron，仍建議民眾先提升自身免疫力 ，防患於未然。

黃怡嘉表示，做好基本的防護措施，勤洗手、戴口罩、保持社交距離。現在正值秋冬之際，是病毒活性較強，提升自身的免疫力仍是必要的一件事。

黃怡嘉表示，很多人會誤將清冠一號當作「預防」罹患新冠肺炎的保養品，他強調，清冠一號濃度高，且是處方用藥，隨意亂用，對於腸胃道或是身體仍會有傷害。想要提升免疫力，可以使用「防疫 茶」提升免疫力。不過，有自體免疫疾病者，如紅斑性狼瘡等，則不建議使用，過強的免疫力反而會引起免疫風暴。

台灣衛福部國家中醫藥研究所研發的「防疫茶」，配方為黃耆三錢、桂枝二錢、桑葉三錢、薄荷三錢、魚腥草三錢、生薑三錢、紅棗五枚（揑破）、甘草二錢。其功效為益氣護衛、固表防疫。製作方法是，藥材置鍋中加入2000到3000mL的水，用大火煮沸，改小火熬煮約15分鐘即可熄火，濾出藥汁，當茶飲用。

黃怡嘉表示，中藥對抗新冠病毒的成效佳，如果以治療用的清冠一號來看，當初對抗武漢株的研究結果，平均七到九天，可以讓確診患者三採陰。以三總的案例而言，近七成使用清冠一號的患者，可減低重症的機率。