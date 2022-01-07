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憂乾癬復發 連新冠疫苗也不敢打

謝承恩
病友蔡先生描述自己長年受到乾癬發病所苦，一劑疫苗都不敢施打。（記者謝承恩／攝影）
病友蔡先生描述自己長年受到乾癬發病所苦，一劑疫苗都不敢施打。（記者謝承恩／攝影）

冬季是皮膚病好發季節，台灣約有10萬名乾癬患者，由於先天免疫系統失調，加上這兩年新冠疫情導致回診中斷，許多乾癬病灶急遽惡化，連疫苗也不敢打，深怕導致全身潰爛。

冬天乾癬看診人數會明顯增加。（圖：台中榮總提供）
冬天乾癬看診人數會明顯增加。（圖：台中榮總提供）

現年32歲病友蔡先生，自13歲起乾癬發病，新冠疫情期間，完全不敢打任一劑疫苗，深怕免疫系統再度崩潰，病情復發，且經醫師建議若要施打，也只能打AZ疫苗或高端為主。

台灣皮膚科醫學會理事、台大醫院皮膚科主任蔡呈芳指出，乾癬發作及惡化因子中，確實可能跟抽菸或部分藥物、疫苗有關，未來施打第三劑疫苗也務必等待病情穩定。

據統計台灣有50名嚴重乾癬患者，在病情不穩定下施打新冠疫苗，共發生15次嚴重惡化、惡化程度超過50%，相較於沒打疫苗的33名僅2人病情惡化，需要針對染疫風險、疾病狀況進行綜合評估。

蔡呈芳指出，過去發現確實有乾癬患者施打二劑莫德納疫苗後，出現全身皮膚大面積惡化脫落，已申請預防接種受害救濟，但疾病復發可能性很多，藥物過敏也有風險。

社團法人台灣乾癬協會秘書長王雅馨表示，預估台灣有一至兩千名患者，使用生物製劑等免疫抑制劑治療，對於疫苗接種也需要額外進行補強，但受限於病況不穩定，仍須要進一步追蹤。

在台灣每千人中約五人患有乾癬，且中重度患者占二至三成，多在20至40歲發病，未來施打第一至三劑疫苗，務必要跟醫師充分討論，等病況穩定，才能評估施打。

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