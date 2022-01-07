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咳嗽超過兩周 小心是氣喘

翁唯真
氣喘主要症狀有咳嗽、胸悶、呼吸伴隨咻咻的喘鳴聲、呼吸困難。（本報資料照片）
氣喘主要症狀有咳嗽、胸悶、呼吸伴隨咻咻的喘鳴聲、呼吸困難。（本報資料照片）

台灣冬天濕冷，鄭先生下班頂著風雨騎車，回家後咳嗽不止，咳到深夜無法入睡，而且呼吸急促幾乎快喘不過氣，經檢查發現是氣喘發作，合併黴漿菌感染，住院治療後獲得改善；醫師也提醒預防氣喘可從強化體質、避免過敏原、用藥控制三方面著手。

20歲鄭先生原以為只是感冒風寒引起，沒想到竟是氣喘，聯新國際醫院胸腔內科醫師謝國洲指出，氣喘可說是「支氣管的過敏病症」，主要症狀有咳嗽、胸悶、呼吸伴隨咻咻的喘鳴聲、呼吸困難等，以慢性咳嗽最為常見，卻容易被誤認是感冒、空氣汙染，或胃食道逆流引起的喉嚨不適。

謝國洲表示，氣喘與氣候、體質有關，對溫度敏感，在清晨和深夜會咳得比較厲害，也常合併其他過敏，例如鼻子、眼睛過敏。胃食道逆流引起的咳嗽則與飲食及生活習慣有關，如咳嗽超過兩周以上，建議到醫院做氣喘檢查。

氣喘好發於冬季濕冷天氣，特別是早晚的低溫與溫差大都容易誘發，而氣喘的風險因子還包括塵蟎、黴菌、空氣汙染、揮發性有機化合物，或是對特定食物過敏，以及肥胖、遺傳等。根據國外研究，成年型氣喘以女性居多，可能與吸入廚房油煙及打掃時的揚塵有關。

謝國洲指出，氣喘症狀不難控制，平時沒症狀不表示已經痊癒，仍應積極治療，全球罹患嚴重難治的氣喘病人不到兩成，超過八成以上的病人只要調整生活與環境，搭配藥物就可以控制。

預防氣喘應避免肥胖適度運動，強健抵抗力，經醫師評估後也可以中醫三伏貼、三九貼調理體質；注意居家整潔，改善潮濕環境，遠離廚房油煙、粉塵等。

桃園聯新國際醫院胸腔內科醫師謝國洲解說肺功能分析儀以吹氣檢測氣喘。（記者翁唯真／...
桃園聯新國際醫院胸腔內科醫師謝國洲解說肺功能分析儀以吹氣檢測氣喘。（記者翁唯真／翻攝）

過敏 肥胖 空氣汙染

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