冬天「虛」進補？代謝慢較易發胖？醫師：別找藉口

台南市立安南醫院副院長許秉毅（左）指出，人體的基礎代謝率並不會受季節影響，所以冬天肚子肥一圈不是因「天氣冷」，主因在於沒管好嘴巴，或是應酬多及運動不足所引起。圖／安南醫院提供

許多人認為冬天天氣冷，會讓人新陳代謝變慢，容易發胖，台灣台南市立安南醫院副院長許秉毅指出，這是一般常見的迷思，根據美國研究顯示，人體的基礎代謝率並不會受季節影響，在冬天與夏天都一樣，所以冬天肚子肥一圈，千萬別再找藉口是「天氣冷」了，主因在於自身沒管好嘴巴，或應酬多及運動不足所引起。

許秉毅說，民眾常會在冬天進補、吃火鍋、薑母鴨等高熱量食物「抗寒」，但卻有錯誤的飲食迷思，不僅讓腰圍失控，還會讓健康亮起紅燈。

冬令是否比夏令更需進補？許秉毅表示，臨床上「補」是針對「虛」而設的療法，不論春夏秋冬，只要出現「虛」情形都該補強，所以「冬令」其實不會比「夏令」更需進補。尤其對於營養充足甚至過剩的現代人來說，常見錯誤迷思是冬天就要常吃薑母鴨和當歸羊肉等高熱量食物來進補，但反而因補進過多熱量脂肪導致肥胖 、胃食道逆流、急性膽囊炎問題，也讓高血脂、高血壓 、高血糖問題雪上加霜。

對於吃麻辣鍋可以暖胃補身的說法，許秉毅則認為，麻辣鍋概念源自於中國四川，當地冬季天寒地凍，居民為禦寒和提振食慾，長期養成吃辣習慣，但台灣環境較溫暖潮濕加上生活壓力大，尤須注意有肝火旺情形，若又吃了過多的刺激性食物，反而會上火及口乾舌燥、皮膚油膩、長痘痘，增加腸胃負擔，甚至誘發胃食道逆流。

許秉毅表示，曾有研究指酸菜鍋持續煮90分鐘，湯裡「亞硝酸鹽」會快速飆升近10倍而有致癌疑慮，其實，火鍋湯底是否含有高濃度亞硝酸鹽毒素與食材、烹煮時間有密切關係，有些葉菜本身可能含有「硝酸鹽」，經醃漬 後細菌會分解代謝硝酸鹽，產生「亞硝酸鹽」。酸菜鍋如果久煮後，水分會不斷蒸發導致湯底亞硝酸鹽的濃度愈來愈高，不過偶爾品嘗火鍋湯頭無礙，只要不喝太多，基本上對身體無害，要喝火鍋湯最好在前30分鐘。