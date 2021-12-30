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新冠重症、中風年長者易嗆咳 復健可避致命危機

許政榆
中風、失智症、心臟病、糖尿病患者常發生吞嚥困難，如家中長輩進食常嗆到咳不停、喉嚨乾吞不下去、不好吞，應主動到復健科就醫，避免陷入致命危機。（圖：主辦單位提供）
中風、失智症、心臟病、糖尿病患者常發生吞嚥困難，如家中長輩進食常嗆到咳不停、喉嚨乾吞不下去、不好吞，應主動到復健科就醫，避免陷入致命危機。（圖：主辦單位提供）

Omicorn變異株持續肆虐全球，依據現有資料，完整接種疫苗者及曾感染者，感染Omicron較Delta症狀輕微，大多為咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、頭痛、全身倦怠、發燒等，但感染重症除了住院、死亡風險，也嚴重影響肺部功能，甚至吞嚥困難等。

專家表示，除了新冠重症治療後需面對吞嚥復健，更令人擔心的是，年長中風病人也有吞嚥問題，後續恐引發吸入性肺炎，有此類症狀應及時到復健科尋求專業協助。

台灣嘉義基督教醫院復健科語言治療師韓菁指出，醫療首重病人生命安全，像是新冠肺炎重症患者，若因治療需要會放置氣管內管，若肺功能更差時需氣切，後續多少會影響吞嚥功能。待新冠肺炎治療完成，移除氣管內管、鼻胃管等，再由復健師介入協助復健治療，包括吞嚥、語言功能重建。

除了新冠重症患者，韓菁表示，更令人擔心的是年長者，更容易出現吞嚥困難，尤其好發於老化和心臟病、中風、糖尿病、失智症患者。根據調查，七成五潛在吞嚥困難患者，每周會有至少三次以上進食嗆咳，甚至引發死亡率高達五成的吸入性肺炎。

80歲的李伯伯去年中風，癒後進食變得更常嗆咳，兒子以為是牙口不好，擔心老父營養不良，不僅花費大把時間將食物煮爛，更費心用食物調理機把較Q彈、不易咀嚼的食物打爛。殊不知，嗆咳問題非但沒有改善，老父更在某天晚餐後，突發呼吸困難及胸口疼痛倒地，緊急送醫才發現是食物殘渣嗆咳導致的吸入性肺炎。

先前一份針對300位潛在吞嚥困難患者家屬的調查發現，長輩有症狀後，僅不到四成選擇正確就醫，此外有六成六照顧者備餐時會把食物煮更爛、三成五會把食物打成泥等。韓菁提醒，如果未經復健科醫師診斷，只是一味把食物煮爛、打成泥，更可能有吸入性肺炎威脅，長輩可能食慾下降、不愛進食，長期導致營養不均衡，身心不健全。

韓菁提醒，如有吞嚥困難症狀，包括吃飯、喝水時常咳嗽，吃飯進食經常感到耗力、吞不下去，應立即到復健科門診看診，尋求專業醫師、語言治療師評估，包括觀察口腔咀嚼動作、吞嚥反射、咽部肌力、咳嗽反應等，給予適當協助，避免陷入高死亡率的吸入性肺炎風險中，並依據進食能力及食物質地為患者製備飲食，避免長輩因吞嚥困難身心理健康受威脅。

中風 新冠肺炎 心臟病

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