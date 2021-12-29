冬天上班勤跑廁所好尷尬 頻尿到底怎麼回事？

圖片來源 ／健康醫療網

每到冬天氣溫下降，不少人會出現頻繁跑廁所的現象，在家裡還好，如果剛好在工作或會議中卻尿意頻頻，難免會造成一些困擾。實際詢問上班族「冬季頻尿」帶來的負面影響，除了「工作思緒容易被中斷」之外，最尷尬的是，每當主管、同事主動關切，一句「你還好嗎？吃壞肚子了嗎？」都不知該如何回答…究竟冬季頻尿是天氣影響還是泌尿道真的出問題，泌尿科醫師教你這幾招簡單判斷。

氣溫驟降易頻尿 靠排尿日記紀錄身體狀況

第一點必須要知道，就是「天冷真的會利尿」，又稱冷利尿（Cold diuresis）現象，台灣中山醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師楊旻鑫表示其因可分為二：

（一）氣溫低會使肢端血管收縮，導致血多回流至軀幹，也代表流經腎臟血液量增加，使腎臟過濾尿的過程加快。同時，靜脈回流量提升也會促進心臟分泌心房排鈉鈦，又稱「利尿素」，減少腎臟對於鈉離子與水分的再吸收作用，進而加速人體排尿；

（二）人體自律神經遇冷活化，使膀胱逼尿肌收縮，導致膀胱較無法儲存尿液。

楊旻鑫醫師指出，臨床上一日排尿次數逾八次即可說有頻尿現象，但仍需綜觀個人每日飲水量及排尿量而定，因此對於有頻尿現象的民眾而言，簡單紀錄包含飲水量與排尿量之排尿日記，當出現問題需就醫時，能更有助於醫師掌握病人身體狀況。

出現「這3種」情形 儘速就醫檢查

究竟冬季頻尿正不正常？除了注意排尿次數之外，楊旻鑫醫師提醒，若出現「急尿」，即一有尿意就憋不住；或排尿時有疼痛感，甚至「血尿」情形，就需儘速至醫療院所安排進一步檢查。

可能引發頻尿的疾病很多，以女性而言，最常見即為泌尿道感染、膀胱過動症；男性則多為攝護腺肥大或攝護腺發炎，除尿意頻繁之外也常合併解尿困難，如尿不出來、尿不乾淨等；而孩童、青少年出現頻尿現象，家長就得多留意，有可能是心理壓力造成。

憋久了會生病 陷入尿意更頻繁的惡性循環

頻尿還好解決，但不少人一旦開始專注於工作，尤其是辦公室族群，常因想等工作告一段落再起身，或擔心他人眼光而刻意憋尿，其實都會對泌尿道造成累積性損傷。

楊旻鑫醫師說明，長期憋尿可能使膀胱肌肉 無法放鬆，進而導致解尿困難，也有機率演變成慢性膀胱疼痛症候群 ，又稱「間質性膀胱炎」，患者膀胱過度敏感，只要一產生尿就容易感到不適甚至下腹疼痛，且尿意時常來的又急又快，嚴重影響生活。

養成正確習慣 「喝對時間」也能減少頻尿

排尿要順暢，養成正確飲水習慣也很重要，楊旻鑫醫師表示，正常人每日建議飲水量為自身體重（kg）乘以30 c.c.至50c.c.，但心腎功能不佳的患者即不適用此試算方式，應諮詢主治醫師。

針對冬季頻尿族群，楊旻鑫醫師也提供以下幾點注意事項：

（1）盡量避免咖啡 、茶飲、酒精等利尿飲品。

（2）晚餐不喝湯、晚餐後少喝水，減少夜尿情形發生，以免影響睡眠而造成其他健康問題。

（3）注意保暖，減緩冷利尿現象發生。

（4）隨時注意相關症狀，及早治療，若頻尿嚴重影響生活，可至醫院就診尋求醫師協助，適時使用藥物改善。

楊旻鑫 醫師

中山醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師

中山醫學大學醫學研究所碩士

中山醫學大學醫學研究所博士候選人

台灣泌尿科醫學會結石委員

台灣尿失禁醫學會教育 委員

【延伸閱讀】

頻尿出門超煩惱 一招改善安心外出

婦女頻尿原因何其多 中醫改善頻尿有良方

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52364

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw