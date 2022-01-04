含有消脂素…大學研究：普洱茶湯防蛀牙

中興大學團隊實驗證實普洱茶具有防蛀牙的作用，並與業者成功開發「熷茶普洱漱口水」。（圖：興大提供）

科學證實普洱茶湯可防蛀牙！台灣中興大學研究團隊發現，普洱茶與烏龍茶相較，多了水解型鞣酸單寧「消脂素」（strictinin）可抑制生物膜的形成，達到預防蛀牙的作用。中興大學進一步與產業合作，開發出「熷茶普洱漱口水」。

中興大學生物科技學研究所教授曾志正表示，茶湯常被用來漱口防止蛀牙，普遍認為普洱茶效果較烏龍茶好。普洱茶湯類似烏龍茶湯富含咖啡 因與兒茶素，但普洱茶湯多了一個水解型鞣酸單寧「消脂素（strictinin）」。

曾志正表示，蛀牙菌侵蝕牙齒都先附著聚集在牙齒表面且形成生物膜，團隊發現，普洱茶防止蛀牙的主要機制是抑制生物膜的形成，而非殺菌；就抑制生物膜的效果而言，消脂素優於兒茶素，咖啡因則無明顯效果，研究證實漱口時以普洱茶比烏龍茶效果更好。

中興大學製茶產學聯盟與聯盟成員沛美生醫科技公司產學合作，執行經濟部科技研究發展專案協助傳統產業技術開發計畫「新型天然茶研漱口水開發計畫」，篩選10餘家聯盟成員50多個普洱茶餅的消脂素含量，從中挑選合適茶樣來萃取有效成分，添加入沛美公司現有的漱口水產品中；同時也加入溫潤回甘的熷茶來提升口感，使漱口後留有回甘清甜的感受，發展出新型天然的「熷茶普洱漱口水」，增廣了茶葉的實用性。

中興大學還發表「自然農法熷茶粉」是將茶葉製成即溶茶粉，冷熱皆可沖泡飲用，研究團隊先前在青心烏龍與四季春中找到並命名茶飢素（teaghrelin），這項成分可藉由仿效人體傳遞飢餓訊息的荷爾蒙訊號分子「飢餓素」（ghrelin）結合其接受器來引發飢餓感、腸胃排空、刺激生長激素分泌等生理功效。