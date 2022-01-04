我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

荷姆斯「一滴血」吸金騙局4罪成立 柯林頓也曾背書

含有消脂素…大學研究：普洱茶湯防蛀牙

喻文玟
中興大學團隊實驗證實普洱茶具有防蛀牙的作用，並與業者成功開發「熷茶普洱漱口水」。（圖：興大提供）
中興大學團隊實驗證實普洱茶具有防蛀牙的作用，並與業者成功開發「熷茶普洱漱口水」。（圖：興大提供）

科學證實普洱茶湯可防蛀牙！台灣中興大學研究團隊發現，普洱茶與烏龍茶相較，多了水解型鞣酸單寧「消脂素」（strictinin）可抑制生物膜的形成，達到預防蛀牙的作用。中興大學進一步與產業合作，開發出「熷茶普洱漱口水」。

中興大學生物科技學研究所教授曾志正表示，茶湯常被用來漱口防止蛀牙，普遍認為普洱茶效果較烏龍茶好。普洱茶湯類似烏龍茶湯富含咖啡因與兒茶素，但普洱茶湯多了一個水解型鞣酸單寧「消脂素（strictinin）」。

曾志正表示，蛀牙菌侵蝕牙齒都先附著聚集在牙齒表面且形成生物膜，團隊發現，普洱茶防止蛀牙的主要機制是抑制生物膜的形成，而非殺菌；就抑制生物膜的效果而言，消脂素優於兒茶素，咖啡因則無明顯效果，研究證實漱口時以普洱茶比烏龍茶效果更好。

中興大學製茶產學聯盟與聯盟成員沛美生醫科技公司產學合作，執行經濟部科技研究發展專案協助傳統產業技術開發計畫「新型天然茶研漱口水開發計畫」，篩選10餘家聯盟成員50多個普洱茶餅的消脂素含量，從中挑選合適茶樣來萃取有效成分，添加入沛美公司現有的漱口水產品中；同時也加入溫潤回甘的熷茶來提升口感，使漱口後留有回甘清甜的感受，發展出新型天然的「熷茶普洱漱口水」，增廣了茶葉的實用性。

中興大學還發表「自然農法熷茶粉」是將茶葉製成即溶茶粉，冷熱皆可沖泡飲用，研究團隊先前在青心烏龍與四季春中找到並命名茶飢素（teaghrelin），這項成分可藉由仿效人體傳遞飢餓訊息的荷爾蒙訊號分子「飢餓素」（ghrelin）結合其接受器來引發飢餓感、腸胃排空、刺激生長激素分泌等生理功效。

咖啡

上一則

冬天眼睛易乾澀灼熱　恐是乾眼症惹禍

延伸閱讀

落實永續經濟 過剩農產變身保健品 澄交開創藍海市場

落實永續經濟 過剩農產變身保健品 澄交開創藍海市場
醫藥／成長配方 孩子嗜糖幫凶

醫藥／成長配方 孩子嗜糖幫凶
唐人街家庭牙醫中心余醫師 為您提供全面牙科治療服務

唐人街家庭牙醫中心余醫師 為您提供全面牙科治療服務
牙痛竟跟天冷有關 醫生曝喝完飲料少一個步驟會傷牙

牙痛竟跟天冷有關 醫生曝喝完飲料少一個步驟會傷牙

熱門新聞

不同類型的高血脂患者應分別對應不同的壞膽固醇控制目標。 (Getty Images)

冬季做這些事…壞膽固醇容易升高

2022-01-01 02:00
不少上了年紀的人有退化性膝關節炎。圖／台南市立醫院提供

避免退化性膝關節炎報到 中醫師提供6大保養方法

2021-12-27 05:13
SMBG，也就是自我血糖監測( Self-monitoring of blood glucose) 的概念在疫情期間特別重要。 (Getty Images)

長保平安 糖尿病友控糖4口訣

2021-12-29 02:00
肝臟沒有痛覺神經，等到身體不舒服時，多數已是肝癌發作。(Getty Images)

肝有症狀才求醫 醫病相見恨晚

2022-01-02 02:00
什錦墨西哥捲餅。（圖：台灣大林慈濟醫院提供）

什錦墨西哥捲餅 方便食用 營養滿點

2022-01-01 02:00
長安醫院腎臟內科醫師楊雅斐說，腎臟保健預防勝於治療，慢性腎病患者宜注意飲食。圖／長安醫院提供

冬季是腎臟病旺季 醫籲患者飲食注意3重點

2021-12-29 05:21

超人氣

更多 >
上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著
疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻
5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得

5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得
矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店
紐約州單日新冠死亡破100例、住院9563例 皆1年來新高

紐約州單日新冠死亡破100例、住院9563例 皆1年來新高