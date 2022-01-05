預防骨鬆 高鈣、蛋白質不能少

營養均衡預防骨質疏鬆，可補充高鈣食物。(Getty Images)

一名七旬老婦人平常活動量少，某日反應上臂疼痛，家人以為只是肌肉 拉傷，貼痠痛藥膏舒緩即可，但過了幾天仍無改善。就醫照X光發現有骨裂現象，且病症已經有一段時日了，經檢查確診為骨質疏鬆所引起。

WaCare專家、營養師徐佳靖表示，骨裂就是所謂的「骨折」，指的是骨頭遭到強烈外力出現裂開或變形，進而產生劇烈疼痛。骨質疏鬆在字義上是「多孔的骨」，從X光影像可看到骨骼呈現海綿狀的疏鬆多孔狀態，早期並無明顯病徵，患者常因背痛、行動不便或突發性骨折，進一步檢查才發現有骨鬆 問題。

骨質疏鬆高危險群 製表／廖靜清

飲食失調少運動 容易骨鬆

人體骨骼發展在25歲左右達到最高峰，隨著年紀增加，骨質會逐漸流失，40歲開始走下坡。男性因為骨骼較大，骨質流失進展較緩慢，而女性在停經後，骨質流失像雪崩般傾跌。徐佳靖說明，若年輕時多運動、補充高鈣食物，可以延緩骨質疏鬆的發生，「趁早存骨本」不只是口號，更應該建立良好生活型態及健康飲食，為有品質的老後做準備。

現代人生活忙碌，少運動、飲食不均衡，加速了骨質疏鬆，如果本身有慢性疾病，流失速度再加乘。徐佳靖分享門診案例，長期使用類固醇藥物、糖尿病、甲狀腺疾病、風濕性關節炎等患者，也是罹患骨質疏鬆的高危險族群，更應該及早介入飲食及運動管理。「預防骨質疏鬆並非熟齡專利」，各年齡層都要均衡攝取營養素、多運動增加骨質密度與肌肉強度。

補充維生素D 強化鈣質吸收

罹患骨質疏鬆的患者，最怕發生脊椎壓迫性骨折、髖部骨折，這二個部位的傷害堪稱「老人殺手」，容易造成臥床、免疫力變差及併發症，增加死亡率。

如何預防或延緩骨質疏鬆？徐佳靖建議，應攝取足夠的蛋白質，每公斤體重攝取量約1.2公克，相當於60公斤的老年人一天需要70公克蛋白質量，蛋、魚、豆、肉類等都要食用，每餐至少吃一個手掌大的量才夠，並且避免吃加工食品。

製造骨頭的原料是鈣質，徐佳靖建議，可補充高鈣食物，多食用帶骨小魚乾、鮮奶、豆類食品、深綠色蔬菜 和芝麻等，其中綠葉蔬菜含有豐富的維生素K，具有固定骨鈣的作用；維生素D則是幫助鈣磷吸收，舞菇、秋刀魚、鰻魚、鮭魚等，都是良好的鈣質攝取來源。

除了補充營養，徐佳靖提醒，還要搭配有氧運動及阻力運動，例如：單車、慢跑、健走、舉重、彈力帶等，以增強身體力量。