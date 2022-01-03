我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西安封城12天：社會面清零 是防疫妙計？數字作弊？

平均7天確診飆破40萬 佛奇轉彎：5天隔離 檢陰才解隔

護膚 4祕訣

劉小川
一洗完澡就吹頭髮，同時也會帶走臉及身體部分的水分，易造成皮膚乾燥與細紋。(Getty Images)
一洗完澡就吹頭髮，同時也會帶走臉及身體部分的水分，易造成皮膚乾燥與細紋。(Getty Images)

冷呼呼的冬天，大家回到家後，都想好好洗一下熱水澡，能夠讓自己身體舒爽。但想要洗完澡，又能讓肌膚水嫩保有青春感，洗完澡的4個保養祕訣，得先要學起來，才能讓冬天保養做得更到位。

1.最後才使用護髮產品

多數人的洗澡習慣中，護髮產品會在洗澡途中就先使用，也避免清潔程序上的麻煩，甚至連護髮素都還沒有吸收，可能就沖洗掉了。讓很多人覺得護髮素，沒有發揮太大的作用力，會改用護髮油來強健頭髮，沒有選對產品，即便洗完頭髮還是感覺又油又膩。

建議在家使用護髮素時，可以在洗完頭髮或洗澡後使用，將頭髮擦至半乾時，把護髮素均勻抹於髮尾，準備一個浴帽包裹住，讓頭髮能充分吸收養分跟精華。最後小提醒，若不了解護髮素成分，建議避開頭皮塗抹。

2.不要一洗完澡就吹頭髮

許多人洗澡後，會急著把頭髮吹乾，特別是寒冷的冬天，想要盡快避免著涼，其實這做法要小心。因為吹風機的風力強大，且風的溫度也高，可以吹乾頭髮的水分，同時也會帶走臉及身體部分的水分，長期下來容易造成乾燥與細紋。

在洗澡時，全身毛細孔都張開，如果這時使用吹風機，會將身上水分都帶走，造成肌膚乾燥缺水，所以建議大家不要一洗完澡，就立刻使用吹風機，但為了避免在寒冬中感冒，記得包裹頭巾保護，然後先保養臉部、身體乳等，確認肌膚有保護時，最後才開始吹頭。

3.身體膚色不均勻就要擦乳液

許多人評斷是否需要擦乳液，只要肌膚沒出現乾癢，都不會覺得重要。但女生對於手肘、膝蓋、腳踝等部位，如果因為缺水導致局部黑糊糊的，卻會讓人感覺自卑。

建議可以挑選有美白效果的乳液，在幾個身體膚色不均的地方加強，使用美白乳液，在乾燥、想變白的地方，以畫圓方式塗抹來調節膚色，可以讓這些地方皮膚保持水嫩光滑。

4.面膜的重要性

剛洗完澡時，肌膚會全身放鬆的狀態，其實這時候臉部肌膚，也處於放鬆的基準線上，且毛孔張開，此時使用一片面膜護理，做到對肌膚最好的補水、保濕。

現在季節寒冷、陰晴不定，肌膚容易出現泛紅、敏感的狀況，可以選擇多款不同功效的面膜，但如果有敏感又缺水的人，挑選面膜就要注意成分，或有標示著針對敏感肌可使用，才能真正的達到保養成效。

上一則

6原則 保養雙手

延伸閱讀

陳敏麗西醫美容診所秋季特惠 解決雙下巴、臉部下垂、皺紋

陳敏麗西醫美容診所秋季特惠 解決雙下巴、臉部下垂、皺紋
有無口罩都出問題 多種皮膚問題有何解

有無口罩都出問題 多種皮膚問題有何解
「十指交扣」怕失禮？6大原則保養雙手隨時備戰

「十指交扣」怕失禮？6大原則保養雙手隨時備戰
不讓口罩臉崩壞 3水法+5步驟 打造無粉底仙女妝

不讓口罩臉崩壞 3水法+5步驟 打造無粉底仙女妝

熱門新聞

不同類型的高血脂患者應分別對應不同的壞膽固醇控制目標。 (Getty Images)

冬季做這些事…壞膽固醇容易升高

2022-01-01 02:00
不少上了年紀的人有退化性膝關節炎。圖／台南市立醫院提供

避免退化性膝關節炎報到 中醫師提供6大保養方法

2021-12-27 05:13
SMBG，也就是自我血糖監測( Self-monitoring of blood glucose) 的概念在疫情期間特別重要。 (Getty Images)

長保平安 糖尿病友控糖4口訣

2021-12-29 02:00
（圖：健康醫療網提供）

進補不必在冬令 中醫的「養生4招」快學起來

2021-12-26 00:45
澄清醫院中港院區心臟內科醫師張耿豪。圖／澄清醫院中港院區提供

39歲男追劇心梗倒地無心跳 國外研究逾5成猝死前無症狀

2021-12-27 05:12
什錦墨西哥捲餅。（圖：台灣大林慈濟醫院提供）

什錦墨西哥捲餅 方便食用 營養滿點

2022-01-01 02:00

超人氣

更多 >
他認為自己煮飯較划算 內行人曝「這個缺點」

他認為自己煮飯較划算 內行人曝「這個缺點」
紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警

紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警
迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花
別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度
學者：全球廉價機票時代 恐在2022年終結

學者：全球廉價機票時代 恐在2022年終結