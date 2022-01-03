一洗完澡就吹頭髮，同時也會帶走臉及身體部分的水分，易造成皮膚乾燥與細紋。(Getty Images)

冷呼呼的冬天，大家回到家後，都想好好洗一下熱水澡，能夠讓自己身體舒爽。但想要洗完澡，又能讓肌膚水嫩保有青春感，洗完澡的4個保養祕訣，得先要學起來，才能讓冬天保養做得更到位。

1.最後才使用護髮產品

多數人的洗澡習慣中，護髮產品會在洗澡途中就先使用，也避免清潔程序上的麻煩，甚至連護髮素都還沒有吸收，可能就沖洗掉了。讓很多人覺得護髮素，沒有發揮太大的作用力，會改用護髮油來強健頭髮，沒有選對產品，即便洗完頭髮還是感覺又油又膩。

建議在家使用護髮素時，可以在洗完頭髮或洗澡後使用，將頭髮擦至半乾時，把護髮素均勻抹於髮尾，準備一個浴帽包裹住，讓頭髮能充分吸收養分跟精華。最後小提醒，若不了解護髮素成分，建議避開頭皮塗抹。

2.不要一洗完澡就吹頭髮

許多人洗澡後，會急著把頭髮吹乾，特別是寒冷的冬天，想要盡快避免著涼，其實這做法要小心。因為吹風機的風力強大，且風的溫度也高，可以吹乾頭髮的水分，同時也會帶走臉及身體部分的水分，長期下來容易造成乾燥與細紋。

在洗澡時，全身毛細孔都張開，如果這時使用吹風機，會將身上水分都帶走，造成肌膚乾燥缺水，所以建議大家不要一洗完澡，就立刻使用吹風機，但為了避免在寒冬中感冒，記得包裹頭巾保護，然後先保養臉部、身體乳等，確認肌膚有保護時，最後才開始吹頭。

3.身體膚色不均勻就要擦乳液

許多人評斷是否需要擦乳液，只要肌膚沒出現乾癢，都不會覺得重要。但女生對於手肘、膝蓋、腳踝等部位，如果因為缺水導致局部黑糊糊的，卻會讓人感覺自卑。

建議可以挑選有美白效果的乳液，在幾個身體膚色不均的地方加強，使用美白乳液，在乾燥、想變白的地方，以畫圓方式塗抹來調節膚色，可以讓這些地方皮膚保持水嫩光滑。

4.面膜的重要性

剛洗完澡時，肌膚會全身放鬆的狀態，其實這時候臉部肌膚，也處於放鬆的基準線上，且毛孔張開，此時使用一片面膜護理，做到對肌膚最好的補水、保濕。

現在季節寒冷、陰晴不定，肌膚容易出現泛紅、敏感的狀況，可以選擇多款不同功效的面膜，但如果有敏感又缺水的人，挑選面膜就要注意成分，或有標示著針對敏感肌可使用，才能真正的達到保養成效。