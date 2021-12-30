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敷面膜護肌膚？小心痘痘來搞怪

劉小川
如無法確認面膜是否對於痘疤有淡化、舒緩的效果，就要多加斟酌使用。(Getty Images)
如無法確認面膜是否對於痘疤有淡化、舒緩的效果，就要多加斟酌使用。(Getty Images)

許多人在保養的程序中，絕不會遺漏敷面膜這個步驟。敷面膜是肌膚保濕能最快達到的一種方式，想要肌膚立即達到水嫩透光絕不會放過的小法寶，但如何敷面膜才是正確的護膚方式呢？

臉上出現痘痘有許多的原因，無論是清潔、天氣、飲食、作息等等都可能造成，但如果長痘痘期間沒有好好的護理，可能會留下痘疤，這是大家最擔心的事情。想讓痘痘、或痘疤消除，緊接著又敷臉，無法確認面膜是否對於痘疤有淡化、舒緩的效果，就要多加斟酌使用，因為敷錯面膜可能會讓痘疤看起來色素沉澱更深。

大家對於臉上的痘痘時常感到麻煩，尤其在長出痘痘時，若沒有善加的呵護跟照顧皮膚，容易導致組織破壞，進而就會形成痘疤。為了避免痘疤的顏色變深，要特別注意以下兩點：

首先要避免洗臉次數過於頻繁。洗臉次數過於頻繁容易造成肌膚過度清潔，雖是去掉了表面的油脂，卻也讓天然的保護油脂一同去除，這樣對於肌膚的保護力就會相對的下降，反而造成痘痘肌更敏感、脆弱，這樣對於痘疤傷口的恢復，並沒有太大的幫助。

其次，長痘痘期間避免去角質。主要是因為「去角質」會造成肌膚過度刺激而敏感，肌膚若受到過度刺激，痘痘的症狀反而不會減緩，而變得更加嚴重。

另外，長了痘痘，千萬記得不要用手去擠，並注意飲食上調整為「清淡」，好好調 整生活作息、多喝開水，再加上適度運動以幫助身體的新陳代謝加速。只要身體狀況好了，肌膚循環當然也就跟著好了，痘痘自然會慢慢好起來。

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