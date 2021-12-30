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避免乳房懸韌帶撕裂或斷裂…女性運動 別忘護乳

鍾佳臻／台灣聯新國際診所物理治療師
無論乳房大小，運動時都應該穿著合適的運動內衣。 (Getty Images)
無論乳房大小，運動時都應該穿著合適的運動內衣。 (Getty Images)

要活就要動！近年運動已蔚為一股流行風潮，無論男女老少都重視自身健康，各類型運動也如雨後春筍般冒出。愛好運動的女性也相當多，運動時是否需要穿運動內衣呢？研究指出，步行與跑步時，乳房晃動幅度大，有極高機率造成乳房傷害，運動內衣有助保護乳房。

運動醫學觀點來看，女性乳房主要由脂肪組成，支撐來源除了皮膚外，還有乳房懸韌帶，一般會因老化鬆弛而乳房下垂，但劇烈運動也可能導致乳房懸韌帶的撕裂或斷裂。一旦乳房受傷，常造成乳房外擴及下垂等外觀上的變化，甚至出現慢性疼痛而影響生活，所以給予乳房適時的支撐輔助，有其必要。

臨床上，乳房受傷案例其實不少，尤其是剛接觸運動的女性，對於自身胸前負擔認識不多，對於內衣的正確觀念也不足，導致慢性的乳房疼痛，更因為羞於啟齒，還會擔憂是否得到乳癌或是心臟疾病，而跑遍各大醫療院所，卻苦無治癒之道。

這些傷害在經過適當的休息和徒手放鬆治療，再輔以合適的運動內衣做支撐，大多數都能解決疼痛困擾。

根據英國研究指出，步行時的乳房晃動可達4公分，跑步時高達15公分，在如此巨大幅度的晃動下，有極高機率造成乳房的傷害。因此，為了運動時保護乳房所設計的運動內衣問世。

在運動時，無論乳房大小都應該穿著合適的運動內衣。運動內衣是按照不同強度的支撐性、對乳房的晃動影響，大致分為三類，女性朋友可根據運動習慣選購不同強度的內衣，可達最舒適及保護效果。

1.強度較低的運動，如瑜伽、皮拉提斯等。

2.中等強度運動，如重訓、飛輪、健行、爬山等。

3.高等強度運動，如長跑、間歇有氧、跳躍訓練等。

英國

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