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疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

孩子手機不離手怎麼辦？ 3步驟增進親子關係助轉移

許政榆
父母可以從培養孩子興趣著手，幫助孩子減少螢幕使用時間。（本報資料照片）
父母可以從培養孩子興趣著手，幫助孩子減少螢幕使用時間。（本報資料照片）

父母的壓力程度，與孩子使用螢幕時間長度有關。最新研究顯示，新冠病毒大流行期間，兒童使用螢幕的時間增三倍，從每日2小時增加到6小時，尤其壓力較高的父母，孩子使用螢幕時間也比較長。專家建議，邁入後疫情時代，父母可培養孩子興趣，透過覺察壓力現況、創造親子共處時間、規畫螢幕使用同時可做的身體活動等3個步驟，促進身心健康。

加拿大西安大略大學學者10月發表於《情感疾患報告期刊》的研究調查，發現新冠病毒學校關閉期間，兒童每天平均花在螢幕上的時間將近6小時，有些孩子每天使用螢幕的時間甚至高達13小時。兒童每天使用螢幕的時間，較疫情發生前平均增加3.2小時；家長的壓力水平呈現中度到高度，高壓力水平的父母與兒童使用螢幕時間增加有顯著相關。

宇寧身心診所院長吳佑佑表示，疫情剝奪實體互動，在家時間拉長，孩子使用網路、螢幕時間因此增加。台灣也有相同現象，疫情發生後，許多事情轉為數位化，包括課業學習、同儕聊天、朋友互動等，螢幕使用時間就會增加，建議父母可以從培養孩子興趣著手，增加跳舞、打球、閱讀、畫畫等休息活動，幫助孩子減少螢幕使用時間。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨建議，家長可透過3個步驟促進自己與孩子的身心健康。

1.「覺察」自身壓力現況，釐清壓力源，例如工作是否超負荷、經濟問題，或空間問題如房內即教室、工作場所，制定改善方法或適應接受。

2.「創造」親子共處，以正向態度將壓力轉為助力，例如讓孩子共同分攤家務、一起做飯、一起運動。

3.「規畫」身體活動，因後疫情時代很難限縮螢幕使用，但可以避免久坐，例如看電視時邀請孩子一起甩手、抬腿、深蹲，有助於緩解壓力維持健康身心。

疫情 天使 親子

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