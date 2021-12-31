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冬令進補別亂吃 當心「補錯了」越補火越大

謝進盛
糖尿病患冬令進補吃燒酒雞、羊肉爐等須節制且有技巧，才能補得健康。(本報資料照片)
糖尿病患冬令進補吃燒酒雞、羊肉爐等須節制且有技巧，才能補得健康。(本報資料照片)

40歲陳先生近日因喉嚨痛、鼻塞、聲音突然沙啞，懷疑是感冒，經醫師診治發覺不像一般風寒，才知道病人吃燒酒雞，隔天開始喉嚨痛、聲音沙啞「補錯了」，醫師提醒，冬令進補有撇步，小心越補火越大。

台灣衛福部新營醫院中醫科主任何裕鈞指出，有些民眾過早吃補而造成腸胃不適、睡眠不佳、甚至出現咽喉腫痛、痔瘡發作、發燒等症狀。且一般人營養過剩，冬令再補，恐是火上加油，且不乏生活緊張、習慣晚睡，常見陰虛有火體質，貿然使用補陽藥物，反而更加耗傷陰氣，助長火勢。

何裕鈞表示，民眾若想在冬日進補，要多注意幾點，包括了解自身健康狀況；若沒有發炎性疾病，如發燒、急慢性胃腸炎、泌尿道感染、皮膚濕疹、外傷傷口尚未癒合、痛風、慢性關節炎急性發作等症狀。而進補藥材也因個人體質不同酌加調整，也不是昂貴藥材就是最補，如容易腰酸、頻尿、疲倦無力、怕冷者可以多用補腎藥材，如杜仲、黑豆、肉桂等。

至於經常腸胃不適、腹瀉、吸收不良、胃口差者以調養脾胃為主，例如山藥、蓮子、黨參等；容易上火、口乾舌燥、便秘者，補藥份量不宜過重，或用一些藥性較溫和的藥材來取代， 如將人參換成沙參、太子參、參鬚。

同時還要掌握食材特性，怕冷虛弱者可多吃羊肉，皮膚不好者鴨肉是禁忌，要補血牛肉是首選，預防骨質疏鬆需補鈣者多選用排骨，有痔瘡便秘者，可多加青菜等高纖食材。

他提醒，無論是吃什麼進補，都一定要注意自身體質和食物特性，且適量食用，以免進補不成，反而造成身體負擔。

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