冬季做這些事…壞膽固醇容易升高

不同類型的高血脂患者應分別對應不同的壞膽固醇控制目標。 (Getty Images)

冬季來臨，氣溫急遽下降容易造成血管收縮，尤其三高 (高血脂、高血糖、高血壓 )族群身為心血管疾病 的高風險族群，發生不良心血管事件的風險，也會隨之提升。

台灣亞洲大學附屬醫院內科部兼心臟科主任王宇澄提醒，民眾在天氣轉涼之際要多注意心血管健康，特別是高血脂患者要留意壞膽固醇的管理，別讓隱形健康殺手壞了年末好心情。

溫度低 心血管病發風險高

「臨床常發現慢性病三高的病人在天氣冷時容易出現中風、心肌梗塞等急性惡化狀況」。王宇澄主任表示，很多研究顯示當溫度越低，心血管疾病發生的風險越高，所以具三高等心血管疾病危險因子的高風險族群在氣溫轉涼時應多加注意。

值得注意的是，三高的症狀不明顯，加上高血脂不同於血壓或血糖無法自行測量，容易疏於管理，導致心血管疾病風險在不知不覺中上升，也常有個案是直到發生心血管疾病送醫後才知道有血脂過高的問題。

壞膽固醇 在冬天明顯增加

研究發現，約三成患者的低密度脂蛋白膽固醇(泛稱壞膽固醇，LDL-C)數值在天氣冷時會顯著增高，推估原因與冬令進補的飲食習慣有關，由於溫補食物多數都含有高膽固醇，加上天冷時民眾的運動意願較低，造成患者的壞膽固醇在不知不覺中升高，也增加心血管疾病的發生風險。

王宇澄提醒，壞膽固醇數值高低，是影響高血脂治療的重要關鍵，每降低1%壞膽固醇約可降低1-1.5%心血管疾病風險，他鼓勵民眾定期安排血脂檢查，若數值過高應該盡早治療。

壞膽固醇數值 越低越好

不同類型高血脂患者，分別對應不同的壞膽固醇控制目標。王宇澄表示，部分民眾會以健檢報告的總膽固醇作為判斷依據，但其中與心血管疾病最直接相關的是壞膽固醇。當壞膽固醇越低，心血管疾病風險就越低。

此外，不同於低血糖或低血壓的負面作用，目前並未有研究指出壞膽固醇數值越低會導致嚴重負面影響，因此在診間通常會建議有兩個以上危險因子的患者，如年紀75歲以上、抽菸、高血壓、高密度脂蛋白膽固醇(好膽固醇)太低等，應將壞膽固醇控制低於130mg/dL。

而如糖尿病患者、缺血性腦中風、血脂數值偏高且症狀還未獲得控制的高風險族群則應控制在100mg/dL以下。

至於最高風險的病人，如曾發生心肌梗塞者或心臟裝過支架，更須積極控制在70mg/dL以下，以維持長期穩定的健康狀態。

飲食+藥物 降低膽固醇

王宇澄表示，人體壞膽固醇來源與飲食及遺傳基因皆息息相關，因此在冬季的健康管理上，應避免頻繁進補或攝取反式脂肪含量高的食材。但若患者天生膽固醇高於正常值，經過三個月非藥物治療(含飲食管理)仍未達標 ，應考慮盡早以藥物介入。

口服藥不適合 可考慮針劑

他表示，目前治療多以降膽固醇口服藥物為優先，但有些先天遺傳型患者，治療後壞膽固醇無法控制在100mg/dl以下；或心血管疾病患者在藥物加量後，壞膽固醇仍高於70 mg/dL；或用藥後出現無法耐受的肌肉痠痛、肝功能異常等副作用，建議與醫師討論是否以降膽固醇針劑治療，作為另一個合理且有效的治療選擇。

王宇澄說，以降膽固醇針劑而言，兩周施打一次數值降幅可達50-60％，副作用主要為注射部位紅腫或疼痛 。建議高風險患者可考慮自費用藥，以降低未來心血管疾病的發生風險。

(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)