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什錦墨西哥捲餅 方便食用 營養滿點

黃妙雲
什錦墨西哥捲餅。（圖：台灣大林慈濟醫院提供）
什錦墨西哥捲餅。（圖：台灣大林慈濟醫院提供）

蔬食自煮正流行！營養師建議，可以選擇低脂、低熱量、高蛋白且富含膳食纖維的杏鮑菇，搭配多彩的紅椒、黃椒、青椒、蘑菇等食材，製作異國風的什錦墨西哥捲餅，不但方便食用，更是營養滿點。

台灣大林慈濟醫院營養師李文馨指出，墨西哥捲餅的餅皮可選擇全麥餅皮，並自由搭配喜好蔬菜，以增加蔬菜攝取量，例如搭配彩椒、青椒、蘑菇、杏鮑菇等，其中杏鮑菇屬於低脂肪、低熱量、高蛋白，且富含膳食纖維、鉀和磷等礦物質、多種維生素，具有降低膽固醇、血壓，預防動脈硬化的功效。

至於醬料部分，李文馨建議，可使用天然醬汁，以牛番茄、檸檬汁、蘋果汁等調味，既營養又能避免攝取過多的鈉。

什錦墨西哥捲餅（10人份）

食材︰馬鈴薯2-3個、蘑菇5-6朵、杏鮑菇4條、紅椒1顆、黃椒1顆、青椒1顆、墨西哥餅皮

調味料：奶油、鹽、黑胡椒粉、羅勒葉粉、起司片

醬料：番茄、昆布醬油、蘋果汁、香菜末、白芝麻、檸檬汁

作法︰

1.馬鈴薯、蘑菇、杏鮑菇切條；紅黃青椒切絲備用。

2.熱鍋將奶油炒溶，放入菇類炒香，加入適量鹽、香菇粉、黑胡椒粉、羅勒葉粉調味，待湯汁收乾後，加入紅黃青椒絲續炒後撈起備用。

3.另外起鍋將餅皮加熱，在半面鋪上起司片，放上炒熟的菇類等食材，再鋪一層起司絲後邊壓邊捲起來，用小火烘至起司融化即可。

4.醬汁製作︰番茄先煮滾去皮，起鍋後放涼切小丁，加入適量水、昆布醬油、蘋果汁，最後加上檸檬汁，再撒上香菜末即可。

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