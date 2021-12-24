便祕難以啟齒？ 日常「腸道照護」低調改善

（圖：健康醫療網提供）

「便祕 」可說是一種文明病，隨著飲食逐漸西化，加上生活壓力大、久坐、水分攝取過少及作息不規律等問題，使得受便秘所擾的民眾日漸增加，根據統計，約80%的民眾曾有過便秘問題。由於腸道關係著人體70%的免疫系統，而長時間未排便不僅易有腹脹感，同時也可能造成民眾心理壓力，進而陷入讓便秘程度加重的惡性循環，放任不處理甚至可能引發瘜肉等病變，進而增加罹患大腸癌的機會。因此，適時尋求醫療協助是必須，但平時的照護包含調整日常生活習慣，或使用一些家用之外用儀器，都能協助緩解不適。

便祕成因百百種 經醫師專業判斷才能對症下藥

如何辨認自己有沒有便秘？知名肝膽腸胃科診所院長黃建財表示，排便次數落在每日三次至三日一次之間皆屬正常範圍，但若超過三日未排便，即可初步判斷有便祕問題。

黃建財院長補充，便祕成因一般可分為「功能性」及「阻塞性」兩大類，因潛在疾病，包含帕金森氏症、糖尿病 或有中風 病史而影響到排便機能，稱為功能性便秘；另外，曾開刀造成腸沾黏則可能導致阻塞性便秘。除此之外還有許多少見疾病也會表現出便秘現象，因此，民眾一發現有便秘問題，應尋求醫師診斷評估致病原因才能對症下藥。

家用非侵入式水幫浦 取灌腸設備與免治馬桶之所長

如調整生活習慣也無法促進排便，醫師除開藥治療外，也會於診間施以灌腸這類物理方式刺激腸胃蠕動來協助排便。黃建財院長也提到，坊間常見一些大腸水療療法，將管柱伸入大腸以清水沖洗，事實上也屬於灌腸的一種，但因其為侵入性，部分族群如大腸內有腫瘤的患者無法使用，且必須由專業人員操作，使用上有一定風險需相當小心。





▲輕柔的水入式渦旋水柱輕鬆灌入直腸中



若要降低使用上的風險，近來市場開始出現一種國外已行之有年的非侵入、非接觸式家用型水幫浦馬桶，利用智慧型控制將水壓與氣體結合，以接近人體溫度之乾淨溫水，利用渦旋的鑽透力，在放鬆肛門後，不需用力即可簡單將溫水柱潤入直腸當中清潔腸道，結合灌腸設備與免治馬桶優勢。此類家用設備因方便性較高、風險低，可經常性使用，同時減少由專人操作傳統水療機造成的心理負擔，又不像免治馬桶僅能清潔臀外部位，提供民眾日常照護上的新選擇。







▲不用準備複雜的侵入式器材，在家即可簡單一次完成沖、潤、洗、排



安心使用前提 需水質、水壓、水溫三方位把關

黃建財院長強調，非接觸式家用水幫浦雖以水柱取代管柱侵入腸道，但相對的，水質把關也極為重要，水柱是否經消毒、是否無菌；水壓適不適宜，強度是否會造成腸道負擔，都需要事先了解，如有使用上的疑慮，建議民眾仍可向主治醫師主動諮詢。

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資料來源：健康醫療網

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