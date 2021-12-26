進補不必在冬令 中醫的「養生4招」快學起來

（圖：健康醫療網提供）

冬至，依習俗總想喝上一碗暖暖的湯、吃些帶有辛香料的料理，或者進補點藥膳；這樣的飲食，不僅是種儀式感，更是對身體的一種保養。只是，因為年齡、性別、平時習慣不同，造成體質不一，該怎麼吃是才是最好的保養呢？

高雄醫學大學附設中和紀念醫院中醫部婦兒科主任董懿容表示，有人怕冷、有人怕熱，有人容易口乾、有人常睡不好，這些人是否能用藥膳來改善老毛病？難道冬天就一定要吃溫熱烈性才能真正補到，還是吃些適合自己的藥膳就能幫助身體達到強健又有精神的狀態？這需要專業的介入。

2021「水運不及」注意健脾胃祛濕氣

董懿容主任指出，2021辛丑年整體氣運為「水運不及」，要特別注意健脾胃祛濕氣，提補腎氣、疏理肝氣。尤其是一些本來就腸胃較弱、身體濕氣較重的人，常有腹瀉、水腫、四肢冰冷、關節不舒服等症狀，在秋冬可食用一些幫助健脾胃、化濕氣、補腎氣的食物，並請醫師開立合適的藥材，跟食物一同燉煮，更能幫助身體適應這個季節；而平常比較容易感到疲倦、工作生活較為壓抑或者較容易生悶氣的人，更要注意這個季節容易出現睡不好、頭痛、排便不暢等小毛病，可請中醫師協助調理身體狀態，再用合適的藥膳或食物來保養身體。

2022易出現消化不良 注意腸胃吸收

至於接下來的2022壬寅年，董懿容主任表示，是「少陽相火司天，厥陰風木在泉」的一年，木氣太過，以火氣為主，而木克土，土對應脾胃，所以容易出現與消化相關的疾病，如消化不良、脹氣、胃不舒服及拉肚子等。前半年火化盛行，容易長皮膚瘡癰疹子、頭痛、耳隆耳鳴、胸悶等不舒服，下半年容易有筋骨關節不利，腰腹痛等問題。所以在進補上要注意腸胃的吸收，可避開過於滋膩或燥熱的食物、藥材，才能夠補得剛剛好。

針對四個族群的養生建議：

想保養腸胃的族群：

黨參、炒白朮、茯苓、山藥、蓮子、芡實、生薑等藥材，藥性平和，具健脾胃、化濕氣療效，搭配易消化的食材一同燉煮，請家庭中醫師來開立，更能好吃又適合自己。

想長壽的銀髮族：

熟地黃、何首烏、當歸、枸杞子、菟絲子、山藥、茯苓等藥材，有補氣血、補腎氣效果，適合手腳冰冷、容易疲倦的族群，可與排骨或雞肉一同燉煮；茹素的人也可搭配豆皮、菇類一起煮食。

壓力大的上班族：

麥芽、山楂、紅棗、黃耆、少許玫瑰花，用電鍋煮20分鐘，作為茶飲，起鍋即可放入保溫杯帶出門飲用，方便又養生。

想長高的學生們：

熟地黃、炒白芍、川芎、當歸、黃耆、黑棗、茯苓、炒白朮、黨參、炙甘草等藥材，可與雞腿、排骨、富含蛋白質的食物一起煮，要注意的是，小孩子在食用藥膳前要先諮詢中醫師，才能夠針對體質、年紀給予最好的調理，不建議自行到藥房抓藥。

吃得多不如補得巧

董懿容主任表示，吃得多不如補得巧，雖說冬令進補是華人 的飲食文化傳統，但真正要調補，一年四季都要好好吃、正確補；春夏要注意火氣問題，平補涼補兼補陽氣，秋冬注意氣管與關節問題，溫補但要記得滋養陰血。身體的不舒服常是長久累積的小毛病，自然調養也不是一朝一夕可完成，現在就開始關心自己身體發出的訊息，可請中醫師訂做客製化的藥方搭配食材，幫自己制定一套可長久又輕鬆的保養計畫，春夏秋冬都能補。

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資料來源：健康醫療網

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