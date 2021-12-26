寒冬泡溫泉 別忘「6招」護心安

國健署提醒民眾泡溫泉需注意六大事項，圖為示意圖。（本報資料照片）

冬至過後，天氣明顯轉冷，不少民眾選擇相揪泡溫泉暖身，放鬆舒壓兼紓解疲勞。台灣國民健康署提醒，如果有心臟血管疾病者不宜泡湯，泡湯前建議先諮詢個人醫師，此外也提供「健康泡湯六要項」，讓民眾能健康享受泡湯樂趣。

健康泡湯六要項包括「短時間」勿超過15分鐘。「慢起身」泡溫泉會導致血管擴張，造成血壓下降，泡湯後勿太快起身，以免暈倒發生溺斃意外。「多喝水」以免泡湯中間水份流失太多，造成體內缺水。「避飯後」酒精、麻辣的食物會造成心跳加速，加上熱水刺激，容易導致心臟難以負荷，造成心肌梗塞、中風 等意外，建議飯後至少1.5至2小時候再泡湯。

「看水溫」，糖尿病、高血壓 、高血脂病患在泡湯時更要特別小心，溫度勿超過40℃，且千萬不可一下冷水，一下熱水，避免冷熱溫差大導致血管急速舒張、收縮，易引發心肌梗塞或缺血性中風。糖尿病患者由於感覺神經較差，對水溫靈敏度差，要留意水溫，避免燙傷。「揪團去」有三高、心血管疾病 民眾要攜帶健保卡與緊急用藥，泡湯最好有親友陪同，避免單獨泡湯，以免發生意外時沒人知道，錯失黃金治療時間。這三項心血管疾病及三高患者需特別留意。

冬天為心血管疾病好發季節，國健署長吳昭軍提醒三高、心血管疾病患者，規律用藥及監測血壓是不能間斷的，規律服藥才能有效控制病情，天天量血壓做好血壓監測，才能減少天冷造成的影響。

吳昭軍說，若突然出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、惡心、冒冷汗、頭暈或暈厥，更年期女性則可能出現氣喘、背痛等非典型症狀等心臟病症狀，或是發生「微笑」臉部歪斜不對稱、「舉手」手臂無力下垂、「說你好」說話不清楚等中風徵兆，應儘速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾。