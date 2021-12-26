我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

三多一少 讓你早早知道糖尿病警訊

陳雨鑫
血糖控制不佳的患者，嚴重者也可能導致器官衰竭，不時胃出血、胃潰瘍。(本報資料照片)
血糖控制不佳的患者，嚴重者也可能導致器官衰竭，不時胃出血、胃潰瘍。(本報資料照片)

金馬影帝陳松勇12月17日下午3時許，病逝桃園長庚安寧病房，享壽80歲。陳松勇長年飽受糖尿病之苦，疑血糖控制不佳，導致中風、視網膜病變、腎臟病變等，病逝前曾發生急性腎衰竭、急性呼吸衰竭。台灣約有230多萬名糖尿病患者，桃園長庚醫院新陳代謝科主治醫師林嘉鴻表示，近年有明顯年輕化的趨勢，若出現「吃多」、「尿多」、「喝多」且「體重不明原因減輕」，三多一少症狀，就必須要注意是糖尿病警訊。

林嘉鴻表示，糖尿病分為第一型與第二型，台灣的糖尿病患者約有九成都屬於第二型。造成糖尿病的主因為胰島素分泌功能異常，導致血糖增加，血管長期泡在糖水中，將會影響心血管健康，以及器官的負擔，如肝腎等。常見導致胰島素功能異常的原因，如肥胖、飲食時間不正常等，家族遺傳也屬於高風險之一。

林嘉鴻表示，台灣人飲食西化，喜歡吃高糖、高脂肪食物，過去糖尿病多發生在40歲以上，近年明顯已經降至40歲以下，20幾歲或是10幾歲的患者都有。糖尿病的發生，通常都是「後知後覺」，血糖的變化並不會立即產生反應，即使出現症狀也難以被察覺。初期最常見的症狀就是吃多、尿多、喝多、體重不明原因減輕，當這四大症狀出現時，建議盡速就醫，避免糖尿病引發的共病出現後，才開始就診。

林嘉鴻表示，血糖控制不佳的患者，最常見的共病，如視網膜病變引發失明、腎臟病變需要洗腎、心臟病變導致心肌梗塞、中風等。嚴重者也可能導致器官衰竭，不時胃出血、胃潰瘍等。

林嘉鴻表示，糖尿病是必須要長期抗戰的慢性病，若能及早發現，可以透過運動控制體重，或是藥物、胰島素的幫助，讓血糖維持穩定，避免血管病變或是其餘併發症的出現。如果血糖看心情控制，對身體將會是極大的負擔，病發症隨時都可能影響生命。

林嘉鴻提醒，有糖尿病家族史的民眾，要特別注意飲食、生活習慣，以及定期檢查，別等到症狀出現再調整。其餘一般民眾也建議減少吃高脂肪、高糖的食物，維持運動，避免疾病上身。

糖尿病 血糖 中風

上一則

進補不必在冬令 中醫的「養生4招」快學起來

延伸閱讀

陳松勇爆終生未婚卻有私生子 好友楊烈：是真的

陳松勇爆終生未婚卻有私生子 好友楊烈：是真的
金馬影帝陳松勇80歲病逝 一生未婚「錢多到不知該給誰」

金馬影帝陳松勇80歲病逝 一生未婚「錢多到不知該給誰」
陳松勇靈堂曝光 弟弟哀吐生前最後四字遺言

陳松勇靈堂曝光 弟弟哀吐生前最後四字遺言
「悲情城市」奪金馬影帝 台資深演員陳松勇享壽80歲

「悲情城市」奪金馬影帝 台資深演員陳松勇享壽80歲

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高

2021-12-24 00:30
網紅醫師陳志金在臉書上提到王力宏事件。（圖／取自臉書）

蕾的「煤氣燈效應」 醫師：追王力宏案八卦 長知識

2021-12-20 19:44
堅果 (Getty Images)

7天然抗氧化劑 抗衰老

2021-12-20 02:00
醫師徐偉軒說，想喝酸性飲料又想保護牙齒其實很簡單，只要喝完飲料後，先用清水漱口或補充白開水，等數分鐘，待牙齒琺瑯質恢復堅硬，再以溫柔力道刷牙，這樣養生、口腹之慾都能兼顧。圖／聖保祿醫院提供

牙痛竟跟天冷有關 醫生曝喝完飲料少一個步驟會傷牙

2021-12-24 05:27
醫師把藥丸敷貼於穴道上。圖／高市聯醫提供

天冷就頭痛全年穿襪子睡覺都沒用 結果試這招獲得改善

2021-12-21 05:41
圖片來源 ／健康醫療網

骨質疏鬆症要血液檢測？除了骨密度 這些數值也很重要

2021-12-21 01:00

超人氣

更多 >
美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉

美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉
賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點

賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點
王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」

王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」
女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論

女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論
「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動

「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動