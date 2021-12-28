預防乳癌 多吃彩虹蔬果 避開荷爾蒙保健品

天天五蔬果不是口號，彩虹原則更是防癌飲食指南。 (Getty Images)

乳癌是女性常見的癌症 ，發生高峰約在45-69歲之間。營養師表示，許多研究指出，高熱量、高脂肪及低纖維，可能是引發乳癌的危險因子，因此少熱量、少脂肪、少接觸塑化劑、多蔬果、多運動，就能預防乳癌。

1忌：高油、高脂肪食物

台北振興醫院營養治療科組長周育如表示，高油、高脂肪、高熱量可能會促進荷爾蒙生成，恐增乳癌風險。像炸雞皮、雞脖子這類食物，營養價值只有脂肪，攝取過多的脂肪，可能促進過多的荷爾蒙分泌，不利健康。真的很想吃雞皮等炸物，建議一個月一次就好，同時也要多攝取新鮮蔬果，以抵銷危害。

2忌：含雌激素的保健食品

高危險群如有癌症家族史、壓力大、不運動者，最好避免攝取含雌激素的保健食品，如大豆異黃酮、月見草油、蜂王乳、胎盤素等。

3忌：含雙酚A塑料用品

此外，也要避免環境荷爾蒙，平時使用的杯瓶，最好是不鏽鋼、陶瓷或玻璃材質，塑膠水壺也要選不含雙酚A，至於寶特瓶等一次性使用的瓶裝飲料罐，則不建議重複使用。

天天五蔬果 加上運動333

周育如強調，天天五蔬果不是口號，彩虹原則更是防癌飲食指南，孕婦可能影響寶寶出生後的飲食喜好，所以防癌飲食要從小養成。每天至少攝取不同顏色的「三蔬二果」，例如蔬菜 除了葉菜類，也可以選菇類、海菜類等，水果則是黃色香蕉、紫色葡萄、紅色蘋果等，各種顏色都要補充。蔬果除了有植化素、多酚類可抗癌，本身的抗氧化維他命C含量也很足夠，不須額外補充過多維生素C保健品，以免增加結石風險。

此外，規律運動可以消耗熱量、維持健康體位，有助預防乳癌並降低乳癌復發風險，掌握333原則：每周3次、每次30分鐘、心跳維持每分鐘130下，養成運動好習慣、避免菸酒危害，就能減少乳癌威脅。

乳癌易感體質 可藉針灸調整

中醫很久前就有乳癌疾患，稱為「乳岩」，中醫師表示，乳癌的生成可分為「肝氣鬱結」、「肝腎陰虛」、「肝腎陽虛」和「脾胃虛弱」四種，要預防乳癌，就要對這四種易感體質進行調整。除了飲食之外，哈佛研究顯示，透過針灸刺激穴位，可以導正身體電位平衡，避免乳癌發生。

台灣康華中醫診所院長張家蓓表示，心情不好會造成肝氣鬱結；而壓力大、累卻睡不著、身體易發熱則是肝腎陰虛的表現；容易疲累、臉色蒼白和過勞則是肝腎陽虛；脾胃虛弱則是免疫力 差、吃麵食就體溫升高昏昏欲睡，這些都是身體慢性發炎的表現，最後可能變成乳癌，預防方法就是針對不同體質進行調整。

她舉例，肝氣鬱結可以多吃深綠色蔬菜和金針花來疏肝解鬱；肝腎陰虛則要減少紅肉攝取；肝腎陽虛可以多吃藜麥、豌豆等植固醇較少的植物性蛋白質；至於脾胃虛弱則要少吃加工品，多吃原型食物。

中醫針灸已經證實可以透過周邊神經傳導訊號，導正身體電位平衡，避免乳癌發生，自覺有乳癌四種易感體質者，也可藉由針灸調整體質。

至於平常穴位保健，張家蓓建議，肝氣鬱結可以按壓足臨泣穴，按到有痠脹感即可，一日數次；肝腎陰虛或陽虛者，可以按壓或熱敷三陰交穴，每次15分鐘；脾胃虛弱則是按壓或熱敷足三里穴，可改善脾胃並平衡免疫系統；此外，避免熬夜、菸、酒，減少塑化劑攝取等，都是預防乳癌的方法。