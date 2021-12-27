長輩太常洗澡 反傷皮膚

長輩皮脂腺分泌功能不均，須減少洗澡頻率及注意保濕。 (Getty Images)

68歲的台灣衛福部長陳時中 於立法院接受質詢，透露自己冬天可忍受「3天不洗澡」，引發話題。老年醫學科專家表示，清潔身體並無規定頻率次數，只要保持清潔、沒有異味，想3天洗一次或天天洗都可以。由於長輩皮脂腺分泌功能不均，若太常洗澡反而傷了皮膚，須減少洗澡頻率及注意保濕。

台灣林口長庚高齡醫學科主任陳英仁表示，皮膚保養可分為清潔頻率、防止細菌滋長、消除異味及治療傷口護理等層面，平時洗澡主要將身上的灰塵、髒汙洗除，另外油脂分泌旺盛部位，包括腋下、陰部、易藏垢處、腳底等需做足清潔，像民眾若長青春痘，就要注意皮膚表面是否油脂分泌過剩，細菌滋生所致，須注重清潔。

台灣高雄榮總家庭醫學部高齡醫學中心主任周明岳指出，相較於年輕人活動量大，一整天下來容易流汗，但老人家不一定會流汗，有可能兩、三天不必洗澡，加上長輩因皮膚老化，皮膚變得較薄、皮脂腺分泌功能退化，導致洗完澡後皮膚容易乾燥、搔癢，引發冬季搔癢症，反而會建議老人家減少洗澡次數，以及少用肥皂、水溫避免過燙。

雖不建議長輩天天洗澡，但家屬也怕沒洗會跑出「老人味」。陳英仁表示，有些老人家的確因為特殊皮膚疾病、免疫不全問題，身體散發異味，建議可針對重點部位清洗，或洗澡後多擦拭乳液、凡士林，維持乾淨即可。周明岳提醒，有些長輩體力不佳，洗澡時注意安全。