我的經驗／40歲有高血壓 6件事紓壓

血壓應每天早起、睡前量測，並且記錄。(Getty Images)

兒科醫師工作時間長、壓力大，還好我很喜歡與小朋友相處，診間小病患很純真、可愛，一張小貼紙就很容易滿足，很紓壓，但我沒想到的是，「我40歲時，高血壓 竟悄然而至。」

「詹主任，你的臉怎麼那麼紅？」察覺我有異樣的是門診跟診的護理師，她發現我看診時整個臉漲紅，連忙提醒。

連3次量血壓都超標

量測血壓發現，血壓值150／100mmHg，超過標準140／90mmHg，單次血壓高以為是勞累所致，但經過休息30分鐘再量測，連3次量測都超過140／90mmHg，已是高血壓第一期，需要好好控制血壓。

面對高血壓，我做六件事：

一、接受治療並回診追蹤：很多人罹患高血壓已達需要吃藥控制，如選擇飲食、運動控制，但效果不彰，且增加心血管疾病 風險。我常衛教病人，愈早控制好，預後愈好，合併症如血管硬化、中風 、心肌梗塞等心血管疾病愈少，存活愈久。

確診高血壓後，我吃藥控制，每天一顆降血壓藥，固定回診追蹤，醫師也會依照病況調整藥量，如今控制得宜，調整為一天吃半顆藥。

二、自我檢查：愈年輕罹患高血壓，愈要注意是否有其他病變，我有高血壓、癌症家族病史，年輕時就固定每年自費全身健檢，在確診高血壓後，也及早發現患有高尿酸血症。

我的飲食清淡，沒有攝取過多高普林食物，但研究顯示，過高尿酸與代謝疾病有共病的關係，高尿酸除了痛風外，也會傷害腎臟、增加洗腎風險，因此我及早服藥治療，控制尿酸。

三、飲食上力行「得舒飲食」：少鹽、少油，多堅果，少吃紅肉，多吃蔬菜水果，居家常備小包裝的原味堅果。

四、規律運動與作息：符合運動357原則，也就是每次運動30分鐘、一周運動5次、達每次最大心跳的七成，即（220─年齡）×70%；平時下班後，我和太太走路當運動，從住處快走到餐廳約半小時，達到中度運動程度，講話會有點喘，吃完晚餐再散步返家，晚上10時就寢，隔天早起；假日和家人到溪頭、杉林溪等景點，走步道兼森林浴。

五、量測血壓：我的床頭擺放血壓計，每天早起、睡前量測，並且記錄。

六、給生活找點樂子：高血壓患者要懂得紓壓，除了診間喜歡與小朋友互動，很多患者也是看著他們長大，變成好朋友，很有成就感。每天與太太共進早餐，共飲我手沖的咖啡，相當紓壓，開啟美好的一天。（口述／台灣台中榮民總醫院兒童醫學中心兒童心臟科主任詹聖霖、整理／趙容萱）

醫學辭典 高血壓

高血壓是一種動脈血壓升高的慢性疾病，高血壓平時症狀並不明顯，有些病人即使血壓異常升高，身體不會有不適感，常被忽略，因此有隱形殺手之稱。

年輕人若連三次血壓超過120／80mmHg（量測之間需休息30分鐘），40歲以上連三次血壓超過140／90mmHg，應就醫接受進一步檢查。