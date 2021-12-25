痛失毛小孩陷憂鬱 尋求協助走出悲傷

毛小孩離世，每個人面對失落程度不一，有些人選擇告別式與寵物道別，以形式感處理情緒、表達思念。(Getty Images)

35歲的雅雅離家就學、工作，從大學時期陪伴她的貓小孩「咪咪」，今年初因病逝世，讓雅雅頓時失去依靠，空蕩蕩的房間、聽不到熟悉的喵叫聲，數月以來她幾乎陷入憂鬱，難以正常工作生活，更沒法新養一隻來取代。在好友陪伴下到精神科求助，並透過心理諮商，慢慢走出失去毛小孩的傷痛。

有時關係比家人親密

「有時與毛小孩關係比家人更親密。」台灣憂鬱症 防治協會理事長、林口長庚精神科副教授級主治醫師張家銘觀察，現代人不婚、少子化，或與家人好友疏離等，難維繫人基本的「連結」與「關心」需求，然而飼養毛小孩可增加陪伴感，例如工作一整天，回到家門口就聽見狗狗喊叫迎接，心理上的確有安慰、陪伴效果，養毛小孩對孤離世代來說並不是壞事。

台灣董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，常見單身族、獨居長輩等飼養毛小孩，對人類來說，毛小孩「支持」層面高，且幾乎都是正向回饋。

雖養毛小孩吃喝拉撒、外出散步照顧程序不會少，相較之下，毛小孩不會頂嘴反駁，用肢體語言直接表達，互動上更讓人依賴、紓壓療癒。

寵物壽命僅十多年

張家銘表示，許多飼主花心力照顧寵物，包括買各類玩具、看獸醫治療等，但寵物壽命僅十多年，毛小孩若不幸離開，不亞於失去親人的傷痛，會產生極大失落感，進而引發憂鬱。尤其毛小孩陪伴走過青春期到成年期，因為突然生病、或出意外過世，甚至被餵毒喪命等，突如其來的傷痛，恐讓憂鬱情緒更強烈。

葉雅馨舉例，有一名個案失去養了12年的愛犬，在狗狗生病最後階段，因安樂死抉擇相當焦慮，狗狗離開後幾乎無法工作，也不想再養其他狗，甚至避免睹物思情，一度想賣房子。

以形式感表達思念

張家銘表示，每個人面對失落程度不一，有些人選擇告別式與寵物道別，以形式感處理情緒、表達思念。

葉雅馨表示，寵物離世，主人的情緒太深，需花時間緩和，也需專業人員協助，鼓勵他盡量留下好的回憶。

葉雅馨建議，如果面對毛孩離世，產生低落、食欲不振、對喜愛事物不再感興趣、否定感重、喪失存在價值感，甚至嚴重失眠 、焦躁、隨時想掉淚、輕生等狀況，情緒持續超過10至14天以上，就應尋求專業協助。