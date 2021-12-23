冬季乾癢、脫皮 日常保養可擊退

洗完澡、身體保有水分時是擦乳液的好時機，若等到一兩個小時後再擦，效果會大打折扣。(Getty Images)

每到冬天，惱人的「冬季癢」就來報到，經常會抓到脫皮、起白屑、紅腫、刺痛⋯⋯簡直讓人坐立難安！為避免或紓緩這些症狀，台灣食品藥物管理署（下稱食藥署）邀請京硯聯合診所皮膚科蔡逸姍醫師，教導民眾如何做好日常保養、挑選合適的保濕產品，讓惱人的冬季乾癢不再來。

蔡逸姍表示，去年底一波波的冷氣團駕到，讓皮膚科門診中的「冬季乾癢」病患，比過去多了三到五成，「天氣越冷，人體出油量會降低，遇到乾燥氣候，就更容易有乾癢問題，尤其是小腿前側，因為皮膚薄、皮脂腺密度低，通常是最先癢的部位」。

冬令進補 越補越癢

除了溫度與溼度變化，冬季乾癢與飲食、年紀、慢性疾病也有關係。像是民眾喜歡冬天吃薑母鴨、羊肉爐，但若已有搔癢症狀，燥熱的食物可能會產生「加乘作用」，讓發炎狀況更嚴重。

65歲以上的長者因為皮膚的保水力降低，鮮少擦拭保濕乳液，皮膚會更顯乾燥。此外，糖尿病 、中風 等慢性疾病患者，因活動少、末梢血管血液循環不良，也很容易有皮膚搔癢的問題。

中、重度乾癢 需就醫

一般輕度搔癢者，蔡醫師建議，具有鎮定舒緩的乳液就是很好的選擇。居家常備的凡士林雖然可鎖水保濕，但缺點是黏膩感覺較重，民眾可視自身狀況選擇。

當皮膚已經起紅疹、一直想抓時，屬於中度乾癢；睡覺時會被癢醒，而且已經流出組織液，就屬於重度乾癢，這些情形都該請皮膚科醫師幫忙，找出可能造成乾癢的原因，並開立藥品治療。臨床上有一位長輩，長期使用水晶肥皂洗澡，因去污力太強，導致乾燥、過敏 ，形成缺脂性皮膚炎，就醫後才發現是生活習慣出了錯。

擦乳液 時機要抓對

減輕冬季乾癢症狀，蔡醫師表示，日常保養很重要。像是洗澡時可用溫和的中性或弱酸性清潔產品；洗完澡、身體保有水分時就要馬上擦乳液，別等到一兩個小時後再擦，效果會大打折扣。乳液是健康情況下的保養品，若已紅腫、掉屑、刺痛、流組織液等，都該就醫治療。

在乳液的選擇上，應避免含香精、香料等刺激性成分，而燕麥、乳油木成分則有良好的保濕力，也可選擇國際濕疹協會、或美國皮膚科醫師協會推薦的乳液。食藥署提醒，皮膚乾癢時，不要自行購買外用藥膏，因為臨床上乾癢成因很多，若沒有對症治療，可能會延長或加重乾癢症狀。