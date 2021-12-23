吃南瓜好處多 護眼助排便 含鋅可護攝護腺

瓜入菜不僅美味還營養，營養師黃琳惠（左）與營養師黎姵吟（右）鼓勵用南瓜代替白飯。（圖：中醫大新竹附醫提供）

秋冬是南瓜產季，營養師推薦，南瓜營養價值高，因胡蘿蔔素含量豐富且口感香甜，可以代替紅蘿蔔，使挑食的孩子接受度更高，還因為富含膳食纖維，可以讓受便祕 所苦的上班族更順暢，尤其男性最好也要多吃。

中國醫藥大學新竹附醫營養師黃琳惠指出，每100公克南瓜含超過2000微克β-胡蘿蔔素，是瓜果中含量最豐富，β-胡蘿蔔素具抗氧化能力，有助防身體受自由基損害，可經人體轉化為維生素A利用，南瓜也含維生素A、C、E及葉黃素，可保健視力。

近年栗子南瓜也成為許多台灣女性喜愛的食材，每年12月到隔年1、2月正好進入盛產期，口感如栗子般鬆軟，還有淡淡栗香，光用蒸、烤就十分美味，更勝常見的南瓜品種。

營養師也透露，排便不順暢的上班族更該吃南瓜，只需簡單用南瓜入菜，不僅提升菜餚香甜滋味，還因南瓜富含膳食纖維及水分，吃下肚就讓排便更順暢。

黃琳惠建議男性也要多吃南瓜，因研究指出，體內β-胡蘿蔔素濃度較高者，罹患攝護腺癌機率約可降低45%，且南瓜籽千萬不能浪費，每100公克有9.4毫克鋅，因男性攝護腺及精蟲中鋅含量極高，慢性攝護腺炎與攝護腺癌患者的攝護腺液中，發現鋅含量明顯低於健康者，所以適當攝取含鋅食物，更可維護攝護腺健康。