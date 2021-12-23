冬季正是「除斑好時機」 不易出汗易護理

每個人都渴望擁有乾淨無瑕的肌膚，但斑點、黃黃黑黑的凸起物及不明顆粒，常常在不知不覺中就占據臉部，許多人都是某天照鏡子才驚覺臉上已斑點橫行。醫師表示，通常臉部的「違章建築」都能用雷射方式去除，但由於術後會有一段時間的皮膚修復期，因此較乾燥且不易出汗的冬季，就成了「拆違建」的最佳時機。

常見斑點 多數可雷射去除

衛生福利 部臺中醫院皮膚科主任吳家華指出，門診中最常見的臉部斑點、凸起物多為脂漏性角化斑、皮脂腺增生、黑色丘疹皮膚病、粟粒腫及曬斑等等，通常都可藉由雷射去除，術後約需一至二周的皮膚修復期，即可完善復原。

常見臉部皮膚問題如下：

1.脂漏性角化斑：也就是俗稱的老人斑，可能是平的，也可能是凸起的。常見在臉上或身上一塊塊咖啡 色的凸起物，有可能隨著皮膚的老化而變大、變多。

2.皮脂腺增生：中間微略凹陷而周邊凸起的黃色小丘疹，常出現在臉頰、鼻頭及額頭處，特別好發在油性肌膚的人身上。

3.黑色丘疹皮膚病：常見在眼周、臉頰及頸部，臨床表現為一顆顆黑色的小丘疹，可能被誤認為病毒疣或是息肉。在年輕女性中較常見，且常伴隨家族史。

4.粟粒腫：黃色的小顆粒，常出現在眼周，裡面混合著油脂及老廢角質。可能與使用過度滋潤的保養品，或是清潔不完全有關。

5.曬斑：常出現在臉頰、額頭褐色的斑塊，與個人體質和不適當的防曬有關。

吳家華主任表示，臉上的皮膚問題經雷射手術後仍須配合正確的護理及防曬，才能達到治療效果。因為術後仍有皮膚的照護需求，因此建議民眾可選擇在乾燥且不易出汗的冬季進行修臉工程，除能減輕皮膚護理負擔，也比較不會有局部反黑的情況發生。建議若有需求的民眾都可諮詢皮膚科醫師，做完整的術前評估，協助拆除臉上的違章建築。(本文由「健康醫療網」提供)