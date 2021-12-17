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有無口罩都出問題 多種皮膚問題有何解

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖片來源：健康醫療網）
（圖片來源：健康醫療網）

防疫至今，口罩已成為全民新標配，伴隨我們度過通勤歲月。空氣汙染嚴重，陽光劇烈照射，口罩之外，臉部曬斑、血管絲都被紫外線誘發；口罩之下，出汗出油摩擦過敏甚至長青春痘，一旦留下痘疤又更讓人懊惱，肌膚問題好煩惱，難道沒有什麼好方法嗎？

口罩裡出油出汗，口罩外風吹日曬

台灣知名醫學美容集團董事長王正坤醫師表示，疫情期間，戴口罩呼吸時產生的水蒸氣，讓口罩內濕度與溫度升高，潮濕悶熱，外加摩擦刺激、皮膚容易出油、孳生細菌……種種情況極容易誘發青春痘生長，一些皮膚較為敏感的患者，甚至會出現泛紅、脫屑、膿皰等症狀。

而裸露的臉部，會因都市空氣品質差，通勤時風吹日曬，再加上長期陽光曝曬，暗沉、斑點、老化、膚色不均等問題一一浮現，微血管也容易在紫外線誘導下，讓皮膚泛紅，嚴重者血絲斑斕佔據一角。

防曬洗淨做好預防，症狀治療

面對不同的肌膚狀況，王正坤醫師表示，平時做好防曬、洗淨工作；戴口罩時，盡量不化妝，並適時於通風場所脫下口罩，這些都是減少皮膚出狀況的好方法。若是已出現各類症狀，M22能藉由多種濾鏡，可治療多種肌膚問題，同時降低術後副作用，各種膚質、膚色也都能使用，更可持續固定治療，以光養出漂亮的肌膚。

溫和舒適無傷口，敏感肌也可使用

王正坤醫師表示，有些患者屬於敏感性肌膚，M22可穩定、分段輸出能量，給予周圍組織散熱時間，在保護表皮之下精準治療，效果溫和，帶來較少的肌膚傷害。

敏感肌若有改善斑點需求，建議以低能量M22加以處理，其穩定的能量可淡化大部分淺層斑點，不破壞表皮組織，還有緊實皮膚、增加亮澤度的複合式作用，最後如果仍有除不掉的深層斑點，再使用其他高能量有傷口的療程去除。

多種肌膚問題，不同波段因應

面對口罩裡外的皮膚問題，王正坤醫師認為，M22適應範圍很廣泛，能帶來多元效果，以一台機種面對多數症狀，減省治療時間。例如，針對口罩外的斑點、膚色不均問題，M22能挑選單波濾鏡處理；面對口罩下的青春痘，其特殊雙波淨痘濾鏡，藍光可抑制痤瘡桿菌，紅光可調節皮脂舒緩發炎；雙波網紅濾鏡，可針對異常增生的血管絲，使其凝結收縮，恢復正常狀態。

預防勝於治療，與醫師諮詢仍是關鍵

王正坤醫師表示，疫情之下，口罩不得離身，此時若出了肌膚問題，最重要的仍是洽詢皮膚科醫師門診，由醫師診斷並挑選合適療程。以M22為例，術前口服A酸者須停藥，術後2天也要避免擠粉刺、去角質等刺激肌膚行為。王正坤醫師強調，治療並非只在診所的當下，應還包含了術前術後的養護。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52237


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