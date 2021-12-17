天氣一冷就痛經 桂圓食療改善子宮寒冷

（圖片來源：健康醫療網）

女生本身就屬陰，相對於男生是比較怕冷的，所以多數女性為寒性體質。此類體質四肢容易冰冷，當氣候轉涼時會特別敏感，臉色常常表現蒼白、喜歡喝熱飲、很少口渴、冬天怕冷、夏天耐熱。賴睿昕中醫師表示，遺傳是重要因素，體質偏寒的父母，子女多半亦為偏寒體質，這類先天「冷底」的人，即使和別人處於相同的條件下，也比較容易出現寒性體質的特徵。部分的寒性體質是由後天因素造成，引發的因素包括：常處於寒冷的環境下、嗜好寒涼食物、過勞或易怒因而影響身體氣血循環，使得陽消陰長。

子宮超怕冷 宮寒影響經期、不孕

子宮是女性體內最怕冷的器官，賴睿昕中醫師指出，中醫「宮體」的範疇比西醫子宮定義的範圍更大，包括子宮、卵巢、尿道等多種器官。中醫理論認為，婦女陽氣不足，無法溫煦子宮，使得寒氣聚集，因而導致「宮寒」。宮寒的常見臨床症狀，包括月經失調、痛經、白帶清稀量多、臉上的黃褐斑點、經期延遲，還有性慾低落等問題，嚴重時甚至會造成不孕，或是即使是懷孕了，也可能有胎兒發育遲緩的問題。

燒烤、油炸食物無法暖宮 喉嚨乾澀恐為上熱下寒體質

擺脫宮寒，可從日常飲食做起，賴睿昕中醫師建議適量攝取補氣暖身的食物，例如核桃 、紅棗、花生，此類高能量食物可以彌補先天的不足。不過在補充暖身食物時，應留意身體的反應，當感覺喉嚨變得乾澀甚至有刺痛感時，代表妳已經變成「上熱下寒」的體質了。

許多女性朋友常常會想多吃些溫暖的食物，以改善手腳冰冷的生理現象，這是很正確的觀念。不過在此必須先澄清一個觀念，溫暖的食物不等於燥熱的食物，燒烤、辛辣、油炸等燥熱食物，不但無法中和身體的寒冷，改善手腳冰冷的毛病，反而會加重上半身燥熱的問題，最終演變成「上半身熱，下半身寒」，即所謂「上熱下寒」的體質。

桂圓性溫味甘 經前喝最適合

改善寒性體質，必須從多方面進行。建議可以求助專業中醫，運用中藥把「上熱」與「下寒」的失衡問題中和起來，臨床上常用兩個方劑來做為組合，例如清心蓮子飲配少腹逐瘀湯，小柴胡湯配溫經湯，桑菊飲配桂附地黃丸來中和患者上熱下寒的體質。而多喝薑茶、桂圓紅棗茶對於虛寒體質的人效果很好，但是對於上熱下寒型的就要適量，不可以喝太多，通常在月經前1-2天喝是最合適的，當舌頭伸出來不紅，不會口乾舌燥，平時也不會便秘的女性，桂圓就是很好的調理聖品。

桂圓性溫味甘，益心脾，補氣血，具有良好的滋養補益作用。可用於心脾虛損、氣血不足所致的失眠 、健忘、驚悸、眩暈等症，治療病後體弱或腦力衰退，女性在產後調補也很適宜。特別對於勞心之人，耗傷心脾氣血，更為有效。

當歸枸杞桂圓雞湯

材料：土雞切塊半隻、當歸2錢、枸杞子2錢、桂圓1錢、老薑3片、米酒50cc

作法：

1.備妥材料，雞肉洗淨， 中藥材皆需用清水沖過。

2.雞肉放入可淹過所有雞肉的冷水鍋中，加入3片薑，用大火煮至滾，撈起雞肉洗去表面雜質。

3.倒入可蓋過雞肉的清水及米酒50cc和當歸、枸杞的湯鍋中，開大火煮滾後，再轉成小火煮約40分鐘，即可盛碗上桌囉。

賴睿昕中醫師表示，老年人氣血虛弱，或是女性產後體虛無力、久不復原，或是營養不良引起貧血，宮寒婦女皆可食用。

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資料來源：健康醫療網

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