偏頭痛好惱人 8大訣竅攝取咖啡因

上班族若有喝咖啡的習慣，放假時應維持，避免突然停止攝取咖啡因，引發戒斷性偏頭痛。（Getty Images）

近期寒流來襲溫度驟變、早晚溫差大，偏頭痛的發生率急速增加，止痛藥的需求也節節上升，而市售的強效止痛藥中常含有咖啡 因，服用後是否可以有效且安全的緩解偏頭痛？偏頭痛患者是否應該戒掉咖啡因呢？

根據2020刊登在營養學期刊「Nutrients」文獻顯示，咖啡因對人體的作用機轉非常複雜且多變，其作用機轉會因為每個人的體質和生理構造而有所不同，也可能會隨著身體狀態、年紀和生活習慣等而改變。

咖啡因可能是引起偏頭痛的原因，例如咖啡因有利尿作用，會增加鎂離子流失，影響神經肌肉 傳導和神經傳遞，也可能影響睡眠，間接引發偏頭痛。

不過，咖啡因也可以緩解或治療偏頭痛，咖啡因可有效抑制腦中易引發偏頭痛的分子與其受體結合，也可以抑制血管中一氧化氮的合成與製造，減緩腦中血管的擴張，以減少偏頭痛發生頻率及發作時的不適感。

咖啡因對偏頭痛患者的影響，應以每個人體質和身體主觀感受為主。針對偏頭痛患者咖啡因攝取，有以下8項建議：

1.偏頭痛發作時，可放心服用含有咖啡因的止痛藥加強錠，但仍需適量且依照仿單建議劑量和服用方法使用，其所含的咖啡因需要併入每日咖啡因攝取總量中。

2.含咖啡因的止痛藥，一周內不應使用超過三天，以免藥物過度使用引發頭痛。

3.偏頭痛患者需留意平日飲食中會包含咖啡因的所有物質，例如茶、咖啡、強效止痛藥、能量提神飲料等，每日攝取的咖啡因總量不超過200毫克，約一杯大杯拿鐵或中杯美式咖啡。

4.盡量固定每日咖啡因攝取量和攝取時間，避免突然停止攝取咖啡因或紊亂的咖啡因攝取時間。

5.喝咖啡是較建議的咖啡因攝取來源，咖啡有其他健康益處，例如降低中風 、憂鬱、阿茲海默症發生機率等。

6.若有意戒掉咖啡或其他含咖啡因食物，應用數周時間慢慢減低咖啡因攝取，直到完全停止咖啡因攝取。

7.若上班時有飲用咖啡或固定攝取咖啡因習慣，放假時應維持此習慣，不應停止攝取咖啡因，避免突然停止攝取咖啡因，引發戒斷性偏頭痛。

8.比起留意咖啡因，應更小心避免其他易引起偏頭痛的因素，例如壓力、疲累、噪音、強光刺激、荷爾蒙變化、睡眠、天氣、酒精等。