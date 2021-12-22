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五十肩疼痛 3復健運動可自救

記者黃妙雲／綜合報導
林頌凱醫師為五十肩患者進行徒手治療。（記者許正宏／攝影）
林頌凱醫師為五十肩患者進行徒手治療。（記者許正宏／攝影）

手抬不高、無法舉手穿衣服、內衣扣不起來……，小心五十肩找上妳！台灣運動醫學名醫、聯新國際診所院長林頌凱指出，五十肩常發生在50歲左右的女性身上，多因更年期女性荷爾蒙減少、肌力退化，容易導致肩關節沾黏、肌腱發炎疼痛，肩膀活動範圍受限，除了接受治療外，可以透過3種復健運動自救解痛。

多重影響 婆婆媽媽好發

五十肩好發於50歲以上的人身上，五位女性、一位男性的比例，女性發生比率非常高。林頌凱表示，許多年過五十的婆婆媽媽長期做家事，加上年紀大了，保護身體筋骨的女性荷爾蒙減少，肌腱關節逐漸磨損老化，多重情況影響下，肌腱開始發炎疼痛，有的人會痛到像刀割般，愈痛愈不敢動，愈不動關節就會慢慢沾黏起來，進而演變成五十肩。

痛到難眠 只能坐著睡覺

其實發生五十肩的年齡層很廣，從30多歲到80歲以上的人都可能發生，因為五十肩是肩頸手臂使用不當的結果，以致肩膀活動範圍受到限制，手抬不高，會有疼痛感，上班、心情、睡覺等都受到影響，病人相當痛苦。林頌凱說，曾有病人痛到不能睡，無法躺著睡，只能坐著睡覺長達一年半時間。

林頌凱指出，五十肩症狀產生，一開始是肌腱發炎，或是肌腱發生撕裂傷，若未治療改善，可能逐漸出現肩關節沾黏，進而嚴重變成五十肩。五十肩的臨床表現區分為三階段，依序分別為疼痛期、沾黏期、恢復期，為期一年半到三年的時間。

1.疼痛期：以姿勢性疼痛為主，但肩關節不一定會沾黏，手還可以活動，只有在穿衣服、上廁所、做家事時會痛；若嚴重發炎時，休息不動時、睡覺時都會痛。期間約6至9個月。

2.沾黏期：疼痛稍減但活動度受限，最受限的是往後的動作，例如女性無法向後扣內衣、手無法舉高梳頭髮、吹頭髮等，甚至開車搖下車窗拿不到票卡。期間約4至12個月。

3.恢復期：手比較不痛，也比較能動了，身體有機會開始修復。期間約6至24個月。

2方法檢測五十肩
2方法檢測五十肩

注射治療法 省時減少疼痛

五十肩治療，林頌凱說，現在多採「肩關節擴張術」，在超音波導引下注射低濃度葡萄糖水到關節腔，將不能動的關節囊慢慢撐開，再進行徒手治療或復健運動，打完馬上會有效果，約注射三至五次，五十肩會明顯改善。原本五十肩復健治療需半年時間，可縮短六至八周完成，不僅省時，且治療過程減少很多疼痛。

3招復健運動改善五十肩
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