疫後防憂鬱 醫建議「3要」穩定情緒

疫情期間， 憂鬱、焦慮、孤獨感大增。示意圖。（本報資料照片）

新冠疫情 2019年底爆發，根據美國疾病管制暨預防中心指出，疫情期間，逾四成民眾出現心理或行為健康等問題。後疫情時代，台北市衛生局建議民眾可透過增加社交連結等「三要」穩定情緒。

據統計，台北市2020年至2021年9月社區心理諮商門診，病患罹患憂鬱及焦慮比率高達22.6%，平均每五人就有一人有憂鬱或焦慮症狀。北市衛生局表示，就曾有一名20多歲吳姓女子，因工作需接觸人群，但因非前幾類疫苗 接種對象，疫情嚴峻時，因沒打疫苗，精神緊繃到拒出家門，好不容易打疫苗後，卻又害怕副作用，整天神經兮兮，一不適，就懷疑是否疫苗有問題。

還有一對從海外返國居家隔離的老夫妻，原本應分開隔離，因先生失智 需照顧，太太與先生一同隔離，因無法自由活動，先生情緒常波動、忽高忽低，讓太太照顧上格外很辛苦。

台北市衛生局表示，疫情期間改變人們互動、生活與消費型態、關係與親密感，導致民眾缺乏安全感及失落情緒，加上因疫情喪失自由、失去工作、被迫取消重要活動，甚至因親友感染新冠肺炎離世感到情緒失落。

北市聯醫松德院區臨床心理科主任吳孟璋提出三要點，幫助民眾面對疫情安定心神，包括「要接納善待自己」，面對不安與失落時會有許多情緒，包含害怕、懷疑、悲傷等，試著不批判自己，才能穩定自我。

第二，「要充實正向能力」，一旦專注當下，全心投入平凡家庭事務，會發現如洗衣、拖地等日常瑣事，也有意想不到的幫助，還有試著從改變獲取能量，如珍惜親友間感情及學會使用電子產品，均可成為穩定心理的正向能量；另外，「要增加社交連結」，除親友陪伴支持外，也可向專業心理支持中繼站尋求協助。