我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州大錄取將取消SAT 最大四年制大學牽動全美改革

「求戴套還被笑」 2女痛訴遭「慾望城市」大人物性侵

疫後防憂鬱 醫建議「3要」穩定情緒

胡瑞玲
疫情期間， 憂鬱、焦慮、孤獨感大增。示意圖。（本報資料照片）
疫情期間， 憂鬱、焦慮、孤獨感大增。示意圖。（本報資料照片）

新冠疫情2019年底爆發，根據美國疾病管制暨預防中心指出，疫情期間，逾四成民眾出現心理或行為健康等問題。後疫情時代，台北市衛生局建議民眾可透過增加社交連結等「三要」穩定情緒。

據統計，台北市2020年至2021年9月社區心理諮商門診，病患罹患憂鬱及焦慮比率高達22.6%，平均每五人就有一人有憂鬱或焦慮症狀。北市衛生局表示，就曾有一名20多歲吳姓女子，因工作需接觸人群，但因非前幾類疫苗接種對象，疫情嚴峻時，因沒打疫苗，精神緊繃到拒出家門，好不容易打疫苗後，卻又害怕副作用，整天神經兮兮，一不適，就懷疑是否疫苗有問題。

還有一對從海外返國居家隔離的老夫妻，原本應分開隔離，因先生失智需照顧，太太與先生一同隔離，因無法自由活動，先生情緒常波動、忽高忽低，讓太太照顧上格外很辛苦。

台北市衛生局表示，疫情期間改變人們互動、生活與消費型態、關係與親密感，導致民眾缺乏安全感及失落情緒，加上因疫情喪失自由、失去工作、被迫取消重要活動，甚至因親友感染新冠肺炎離世感到情緒失落。

北市聯醫松德院區臨床心理科主任吳孟璋提出三要點，幫助民眾面對疫情安定心神，包括「要接納善待自己」，面對不安與失落時會有許多情緒，包含害怕、懷疑、悲傷等，試著不批判自己，才能穩定自我。

第二，「要充實正向能力」，一旦專注當下，全心投入平凡家庭事務，會發現如洗衣、拖地等日常瑣事，也有意想不到的幫助，還有試著從改變獲取能量，如珍惜親友間感情及學會使用電子產品，均可成為穩定心理的正向能量；另外，「要增加社交連結」，除親友陪伴支持外，也可向專業心理支持中繼站尋求協助。

疫情 疫苗 失智

上一則

有無口罩都出問題 多種皮膚問題有何解

延伸閱讀

科興3劑抗Omicron？中檢院：混打抗體高10倍

科興3劑抗Omicron？中檢院：混打抗體高10倍
柯文哲爆有疫苗放到過期 立委促查 陳時中：應該沒有吧

柯文哲爆有疫苗放到過期 立委促查 陳時中：應該沒有吧
迎戰Omicron 加州衛福廳廳長籲打疫苗保健康

迎戰Omicron 加州衛福廳廳長籲打疫苗保健康
Google：不遵守疫苗政策雇員 恐被減薪或裁員

Google：不遵守疫苗政策雇員 恐被減薪或裁員

熱門新聞

Allergan開發的新型眼藥水可治療老花眼症狀，預估可能影響1.28億美國人。美聯社

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

2021-12-10 18:54
(取材自健康醫療網)

低鹽飲食等於沒味道？注意「這幾招」吃得美味又健康

2021-12-11 00:30
中醫「三九貼」不僅可改善過敏性鼻炎，也可改善體內循環不良。記者簡慧珍／攝影

冬天穿羽絨衣也沒用 中醫這招搞定身體畏寒手腳冰冷

2021-12-16 05:28
(取材自健康醫療網)

少年腦中風路倒 顱內動脈取栓術撿回一命

2021-12-11 00:00
林姓老婦假牙內鈎竟是造成她罹患口腔症的主音。記者簡慧珍／攝影

八旬婦罹患舌癌 原來無聲殺手住在口腔內

2021-12-09 05:07
書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，胃食道逆流常見打嗝、吞嚥困難、喉嚨有異物感、火燒心等，且當忙碌或壓力大症狀又會出現，呼籲民眾除了治療，生活習慣及飲食控制也很重要。圖／書田診所提供

突然講話聲音沙啞、不斷打嗝 恐是胃食道逆流找上門

2021-12-10 05:18

超人氣

更多 >
王力宏婚內出軌？網友爆料對象是女團BY2妹妹

王力宏婚內出軌？網友爆料對象是女團BY2妹妹
南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖

禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖
新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班

新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班
曾與梁朝偉傳三角戀 昔日「一線花旦」近照曝光

曾與梁朝偉傳三角戀 昔日「一線花旦」近照曝光