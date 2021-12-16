「十指交扣」怕失禮？6大原則保養雙手隨時備戰

（圖：健康醫療網提供）

老一輩常說，「手」是「人的第二張臉」。無論是交際應酬時的互換名片、握手示好；或是與心上人約會牽牽小手時，如果手部肌膚暗沉、粗糙、乾裂甚至指甲很長還藏污納垢，簡直大扣分，桃花也可能會隨之凋謝。內湖國泰綜合醫院皮膚科醫師羅陽分享手部肌膚的保養撇步，手部肌膚保持良好狀態，讓桃花運、工作運大大展開。

羅陽表示，皮膚表皮最外層就是角質層，而角質層就是皮膚的「屏障」。如果屏障受到影響，皮膚的保水能力就會下降，引發乾燥、搔癢甚至脫屑的情形。最容易讓皮膚屏障受到刺激的可能性，可歸納為6原則，民眾應避免：

一、不使用刺激性（強酸、強鹼）產品：

羅陽強調，並不是代表真正的強酸、強鹼，例如：異位性皮膚炎患者的皮膚處於弱酸性，很多人會購買手工皂，或特別的香皂，這些經過皂化的鹼性物質，相對於患者來說，這樣的鹼性是「強鹼」，就會造成皮膚刺激。

二、少使用去角質產品：

許多民眾看到手部乾燥脫皮，誤以為要趕緊用去角質產品把皮屑清掉，事實上會導致乾燥刺激的情況變得更嚴重，因此應避免。

三、少泡熱水、泡溫泉：

不少人感覺手部乾癢，喜歡沖熱水、泡溫泉來「止癢」，反而會更加破壞皮脂腺，讓皮膚更乾燥脫皮。

四、塑膠手套勤更換：

夏天濕熱，汗水容易滯留在皮膚上容易導致不舒服，或產生汗疹。很多人做家事、打掃時，為了避免接觸髒汙或清潔劑，選擇戴上手套進行清潔，但常忽略了戴塑膠手套容易使汗水堆積、阻塞汗腺。羅陽建議，最好可以先帶一層具有吸汗作用的棉質手套，再戴上塑膠手套，並且要勤勞更換。平時可以使用凡士林或乳液進行手部保濕。

五、冬天熱水別洗太燙：

：因為天氣太冷，民眾洗澡喜歡高溫熱水，這是大忌。最好是36~38度以下的溫水即可，才不會破壞表皮皮脂。而手、手臂都較常暴露在外，接觸到冷空氣時血液循環不好，因此多洗熱水反而破壞皮膚。另外，機車族或腳踏車族，就算騎車時覺得不冷，也要記得配戴手套，避免因乾冷加速水分流失。

全民同心防疫，一般而言會使用乾洗手來進行消毒，但酒精揮發時會帶走水分，使皮膚乾燥。羅陽建議進行首手部清潔時，「濕洗手」優於乾洗手。清潔後記得要擦護手霜維持手部滋潤。

保養手部肌膚重點、產品挑選原則

保養手部肌膚的重點是要將「水分流在皮膚中」。因此，洗澡或洗手後，在皮膚處於微濕的狀態時，擦上乳液、護手霜、凡士林等，讓水分能保持在皮膚中。但現在保濕產品百百種，民眾該如何選購哪？羅陽表示，很多人覺得乳液油油的擦起來不舒服，建議以乳霜狀（Cream）勝過乳液（Lotion），乳霜維持保濕的效果比乳液還要好。

另外，盡量不要選購添加香味的產品，否則像是異位性皮膚炎或慢性濕疹的患者，用了有添加香精的產品，可能會使膚況更糟。有些產品會標榜植物萃取，其實來源並不明確，並不建議使用，因此挑選產品時建議先試塗抹在皮膚上，觀察十分鐘看看有無發炎反應。

羅陽表示，還有些人喜歡用凝膠（Gel），裡面可能含有酒精成分，揮發後一樣會使皮膚乾燥刺激。另外，許多人喜歡用保濕噴霧噴在臉上，但其實效果不彰，最好在使用噴霧之後擦上乳液或乳霜，才能真正達到保濕效果。許多人也喜歡選購「All in one」的產品，想要鎖水、保濕、美白等效果一次滿足，但羅陽強調，成分太複雜反而會讓效果大打折扣，無法一應俱全，建議保濕和美白產品分開使用，效果越單純越好。

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資料來源：健康醫療網

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