7天然抗氧化劑 抗衰老

堅果 (Getty Images)

Ｑ：抗氧化劑是什麼？

人體衰老最大的威脅之一就是「氧化」，而自由基是身體進行氧化還原作用（各種新陳代謝）的副產物。此外，來自外界環境的壓力，如空汙、吸菸、壓力、輻射線等，也會增加自由基生成。自由基可說是老化、癌症 、心血管疾病和免疫疾病的元凶。

抗氧化劑就是能對抗氧化過程的化學物質，阻止自由基形成，或將它們分解，保護細胞免受破壞。

Ｑ：抗氧化劑從哪裡獲得？

人體會製造小部分抗氧化劑，但主要來源是植物性食物。最常見來源是維生素C、維生素E、β-胡蘿蔔素以及礦物質硒和錳。另外，植化素如類黃酮、酚類、植物性雌激素等也是抗氧化劑。

Ｑ：常見的抗氧化營養素有哪些？

維生素C

維生素C也稱為抗壞血酸，屬於水溶性維生素，人體無法自行產生，需要從食物中攝取。被認為有助預防胃癌、肺癌和消化系統癌症。

● 從哪裡攝取？

綠色蔬菜 、芭樂、奇異果、柑橘類水果。盡量生食，因為烹飪加熱會破壞維生素C。

橘子(Getty Images)

維生素E

這種抗氧化劑儲存於脂肪中，屬於脂溶性維生素，維生素E能對抗攻擊細胞壁脂肪的自由基，還能阻止低密度膽固醇轉變為氧化型，這是導致粥狀動脈硬化的元凶。

● 從哪裡攝取？

全穀物、植物油（橄欖油、向日葵、油菜籽）、堅果和綠葉蔬菜。

茄紅素

這種類胡蘿蔔素被認為有助預防攝護腺癌、肺癌和乳腺癌。

● 從哪裡攝取？

煮熟和加工過的番茄是最佳來源，能讓身體更容易吸收。添加一點橄欖油等優質脂肪，更能協助身體利用茄紅素。

β-胡蘿蔔素

是一種脂溶性類胡蘿蔔素，身體會將其轉為視黃醇（retinol），能維持視力健康。

胡蘿蔔與花椰菜(Getty Images)

● 從哪裡攝取：

水果、胡蘿蔔、南瓜、菠菜等綠色蔬菜。

硒

硒能協助甲狀腺功能運作。研究顯示，它可以預防癌症，尤其是肺癌、結腸癌和攝護腺癌。不建議從營養補充劑攝取，容易過量，導致消化問題、頭髮和指甲脫落，甚至肝硬化。

● 從哪裡攝取？

穀物、洋蔥、大蒜、堅果、大豆、海鮮、肉類和肝臟

洋蔥 (Getty Images)

類黃酮

科學家在水果和蔬菜中發現的這類抗氧化劑多達4000多種。每種植物都含有不同的類黃酮組合，可能有助預防心臟病 、癌症、關節炎、衰老、白內障、記憶力減退、中風等。

● 從哪裡攝取？

綠茶、葡萄、蘋果、巧克力、漿果等。

Omega-3和Omega-6脂肪酸

Omega-3有助預防心臟病、中風、關節炎、白內障和癌症；Omega-6有助改善濕疹和骨質疏鬆症，身體無法製造這些必需脂肪酸。多數人攝取Omega-6遠高於Omega-3，營養師建議兩者應平衡攝取。

鮭魚(Getty Images)

● 從哪裡攝取？

Omega-3／鮭魚、鮪魚、沙丁魚、核桃

Omega-6／植物油、堅果、家禽

資料來源／medicinenet.com