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減壓… 練習正念呼吸法 學習放鬆

邱宜君
在生活中暫停片刻，可以專心呼吸練習。(本報資料照片)
在生活中暫停片刻，可以專心呼吸練習。(本報資料照片)

現代人生活步調緊湊、資訊爆炸，許多人壓力大到幾乎喘不過氣，被疲倦、憂鬱、焦慮等不適感所籠罩，但若能早一點察覺，掌握調整的小技巧，就能自救將這些不舒服解放出來。

台灣新北市諮商心理師公會副理事長葉北辰表示，首先要了解自己的壓力源、對壓力的反應，進而學習適合自己的放鬆方法。其中，最簡單卻很重要的一件事，就是「在生活中暫停片刻，好好專心感受幾個呼吸。」

常見4大壓力來源

1.重大的生活事件：這是最常見的壓力源，但不見得是天災人禍，有時喜事臨門也令人壓力爆棚。

2.自我要求高：像完美主義者自我要求高，壓力都很大，或是生活中的角色要求，例如升遷、離職、成為新手爸媽、從兒童的父母轉變為青少年的父母，也是壓力大。

3.常被輕看：許多小事情也會帶來壓力，研究顯示，日常瑣事對於心血管健康的影響力，比其他生活重大事件還要嚴重，這些小事包括擔心體重、身體外觀、家庭成員健康、消費品漲價、家庭開銷、事情太多太忙、忘記或遺失東西、家務整理、投資或稅務問題、訴訟問題等。

4.用腦過度：現代生活環境充斥大量吸引人的訊息，人們習慣隨時一心多用，大腦不停地快速切換，這樣久了，大腦會非常疲累也容易出錯；或是常會想著過去或未來的負面事件，就會讓大腦深陷於憂鬱和焦慮的壓力狀態。

紓壓減壓2方法

1.肌肉放鬆訓練

身體和心理都會對壓力做出反應，葉北辰強調，要察覺這些反應，就是學習放鬆的開始。例如：很多人壓力大的時候，會不由自主握緊拳頭、肩頸緊繃、抬高眉毛、咬牙切齒，這些不自主地用力，甚至會連帶導致頭皮緊繃引起頭痛，或讓肌筋膜沾黏成痛點。

放鬆緊繃的身體部位，有助於減輕壓力的感受。葉北辰說，現代人常見肩頸緊繃問題，建議可以使用按摩球和牆面，利用身體重量去按壓激痛點，把它揉開，或是善用肌肉用力收縮後的放鬆反射，進行肌肉放鬆訓練，例如聳肩到最高點，再完全放掉，如此重複幾次，也能讓肩膀稍微放鬆。

2.正念減壓 呼吸練習

要改善製造壓力的用腦習慣，可以從「正念減壓」練習開始。許多研究證實，「正念減壓」有降低血壓、改善慢性疼痛、促進心血管健康、提升免疫力等多重的好處。

「正念減壓」可以在日常生活中進行非正式練習，比如等電梯、等捷運時，閉上眼睛，專心地感受三次呼吸時的身體感覺，像是吸氣呼氣時肚子的起伏，盡量什麼都不想，純粹感受呼吸的當下，如果中間分心注意力跑掉，也沒有關係，只要再輕輕把注意力帶回呼吸即可。

葉北辰表示，除了呼吸，吃飯時專心吃飯、好好感受食物每一口味道的變化，也是練習「專注當下」，能夠幫助疲累的大腦休息、身體回到自然狀態。

肌肉 血壓 心理師

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