冬季乾癢好發2大族群 這4招保健預防

冬天會皮膚乾癢是因人體皮脂腺退化加上氣候所引起的搔癢、脫屑現象，好發族群為老年人與更年期女性。(本報資料照片)

你有冬天皮膚乾癢的困擾嗎？台灣中醫師鄭愛蓮表示，冬季寒冷，會造成皮膚毛細孔閉縮，油脂分泌相對減少，因而出現惱人的乾癢症狀，若按耐不住猛抓，很可能破皮而疼痛、甚至感染或結痂，影響美觀。

說到冬季乾癢，症狀嚴重者最常見於老年人和更年期女性，鄭愛蓮醫師說明，由於人體皮脂腺會隨年齡增長漸退化，寒氣加上濕氣，更容易引發搔癢，甚至皮膚過乾導致脫屑現象。

乾癢的地方，除身體前胸後背偶爾會搔癢，通常以手和腳的四肢居多，不過不像異位性皮膚炎容易發生在膝踝或手肘，冬季皮膚乾癢可能是四肢或到處都感覺癢，初期會抓出一條條痕跡，若老年人皮膚過乾，還會抓出片片皮屑；中年女性若血虛症狀嚴重，做家事、碰冷水，皮膚甚至會出現乾裂、搔癢的嚴重狀況。

鄭愛蓮曾收治一名年近50歲的更年期女性，求診時該女皮膚冒出小紅疹，有時半夜也會發癢難耐，影響睡眠品質，求診西醫、抽血檢查正常，於是決定尋求中醫治療。經詳細診斷後，鄭愛蓮認為，該患者可能因以前手腳容易冰冷，現在因虛症引發更年期搔癢，透過內外對症下藥後，症狀很快緩解。

中醫認為諸癢為虛，會由患者面相、舌頭顏色、脈象與症狀，來判斷是血虛或脾虛等病因，血虛體質則與冬季乾癢很有關係。血虛者由於體內血虛無法滋潤皮膚，容易生風化燥，因此一年四季都容易引發皮膚搔癢，對嚴重者來說，冬季發癢會更加嚴重。至於脾虛合併體內濕氣重，還可能出現一天二、三次稀軟便的現象，須視症狀不同來用藥。

鄭愛蓮解釋，針對血虛患者會採用四物湯補血，再合併使用消風散幫助止癢；治療脾虛患者常使用茯苓、白朮藥材，如苓桂朮甘湯，療程中會依照患者症狀增加滋養皮膚的藥材，同時搭配外擦藥膏，搔癢便很快能減退。不過若想調理虛症體質，則需持續服藥至少三個月至半年，才能徹底改善。

鄭愛蓮提醒，若一般人想預防冬季搔癢情況發生，日常生活保健也須留意。包括：（1）不要用太熱的水洗澡、（2）洗澡時間勿過久、（3）洗澡後適時塗抹含油脂的滋潤物品、（4）選擇棉質內衣物。

而當乾癢發作時應避免不停搔抓，冰敷是錯誤作法，應採熱敷方式，因熱敷有助血行、毛細孔張開，可用吹風機在衣物外吹熱風來緩解乾癢，或改用拍打方式止癢，避免用指甲抓癢，以免因指甲抓破皮，導致感染，反而增加治療的困難度。

冬天雖是進補好時機，但鄭愛蓮提醒，對於皮膚有乾癢的患者，飲食上須多加留意，少碰生冷食物，如螃蟹、蝦類，過於燥熱的羊肉爐、薑母鴨也應避免，油炸燒烤食物應少食。麻油雞、排骨湯等燉湯類可食用，但忌添加酒，尤其發作期絕不可碰。至於濕疹、異位性皮膚炎患者禁忌更多，各類海鮮如魚、及牛羊肉都不能吃，以免一發不可收拾。(本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/ )