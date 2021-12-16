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熱食+運動冬季祛寒 熬一碗蒜頭雞湯暖胃

陳詩婷／台灣康寧醫院營養師
禦寒蒜頭雞湯 資料來源、製表╱陳詩婷
禦寒蒜頭雞湯 資料來源、製表╱陳詩婷

冬天到了，有沒有注意到自己的手腳開始變得冰冷，特別是長輩們，因為血管老化失去彈性，新陳代謝變慢；加上不少人罹患三高，有高血壓、高血糖、高血脂等問題，會加速血管老化，一旦氣溫驟降，畏寒、手腳冰冷、疲倦等狀況就找上門。想要調理冬天手腳冰冷現象，可從飲食、運動、保暖等五方面著手改善。

雞湯是一道不錯的禦寒良方。（本報資料照片）
雞湯是一道不錯的禦寒良方。（本報資料照片）

1、足夠熱量

吃完東西都會感覺熱呼呼的，這是因食物的產熱效應，所以過度節食、熱量攝取過低，會使血液循環變差，讓身體感到寒冷。建議民眾應正常進食，將體位（過輕、正常、過重或肥胖）依個人活動度（輕度、中度、重度），乘上對應的數值（20-35），就是我們一日所需熱量。例如：60公斤的人，BMI為20在正常範圍、輕度活動，每日的熱量需求則是60×25為1500大卡。

2、足夠蛋白質

蛋白質在消化過程中，會產生較多熱量，容易讓人感覺暖和，比較不會造成血糖波動，建議每餐至少攝取2至3份蛋白質，每份蛋白質為190㏄豆漿、三指寬的肉、一顆雞蛋、板豆腐3方格，像胃口較小的長者，經常有蛋白質攝取不足的問題，不妨在點心時間喝杯豆漿、牛奶，或吃豆腐、雞蛋都有幫助。

3、辛香料

少量辛香料，除了刺激食欲外，也可以擴張血管，讓我們感覺血液循環變好，譬如薑、薑黃、蒜、辣椒、胡椒都可以在料理或熱湯時適量添加。但要注意，辛香料是讓人感覺器官受到刺激，而增加散熱，假使在整體熱量不足的狀況下，指望多吃辛香料保暖，是不正確的。

4、運動

冬天氣溫低，本來就會帶走人體的熱量，可是很多人一到冬天反而關在家不想動，缺乏運動的狀況下，血液循環不好，自然比較難維持較高的體溫。因此，建議民眾每天至少做半小時的運動，強度因人而異，但有年紀的長輩可以做到有點微微出汗、感覺身體暖和即可。

5、注意保暖

人體最容易受寒之處，就是頭部、脖子、肩膀、背部、膝蓋、肚臍及腳底，因此冬季禦寒，這幾個部位要注意保暖，穿到讓身體感到暖呼呼，有點快出汗就對了；平時也可以多泡腳，增加血液循環，提高禦寒能力。

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