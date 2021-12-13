休息不動 是疾病幫凶

獨木舟運動，可鍛鍊上臂和胸、背肌。(Getty Images)

最近我換了一輛二手車，因為它有頂架可以載運獨木舟；恢復獨木舟運動，目的則是要鍛鍊上臂和胸、背肌。果斷的決定，是因為我不想成為已治癒癌症 ，身體卻衰弱無力、沒有任何活動力的病人。

淋巴癌化療副作用

我罹患淋巴癌後，分別經歷標靶治療、電療及化療，而化療往往伴隨著不少副作用，例如掉髮、指甲變粗劣、皮膚癢或流汗不正常、影響腎功能等等，這些都是為人熟知的副作用。

化療會影響身體的修復細胞，例如我被蚊子叮咬，形成的傷口竟然超過半年、一年都還沒完全恢復，肌肉 、韌帶、筋膜受傷，也要很久才會恢復。造血功能也受到影響，當我不小心受傷或是抽血，傷口不容易止血，同時有貧血現象。此外，爬坡很明顯會喘。

化療一般進行六個期程，一次一個月，也就是光治療時間就要六個月。治療時，身體比較虛弱、影響身體活動力，也因為怕被感染，醫師、家屬會叫病人不要到處跑，病人本身活動的意願也低，在這期間漸漸不活動。不運動，就會造成全身肌肉萎縮，許多人不覺得這個副作用的嚴重性。一般來說，即使是保有活動的情況下，每個人一年就會損失1～2％的肌肉，如果進行化療又沒有活動，肌肉會萎縮得更嚴重，這也是我親身的經歷。

我是每天有運動習慣的人，治療期間，在可以忍受的範圍內，我還是持續運動。雖然化療讓我體能減退，不能再做較劇烈的運動，像不能爬山，我就走路，自行車爬不了坡道，就騎平地，因此我的下肢、腿部肌力仍能勉強維持住。但是，這些運動沒有鍛鍊到上臂，我的手臂、胸背部明顯出現肌肉萎縮現象，因此，我重拾了划獨木舟的運動。

肌力、體力、活力與元氣是連動的，許多病人在治療期間會覺得沒有活力、無精打采、體力衰退及元氣耗損（general weakness），主要原因還是一直休息不動，當然就會沒有活力，沒有元氣、沒有力氣又更不想動，變成惡性循環。

另外，不少人一直擔心癌症會不會好，這種心情的壓力是很多人承受不了的，因此感到憂鬱和焦慮。心情鬱卒，更失去活動的動力，然而，越不動、肌肉與骨質流失越快，這樣連動，身體就一直敗壞下去。然而，醫師很少提醒病人要注意這個看不見的副作用，家屬也不知道如何幫助病人解決這樣的問題。

運動是修復基礎

要中斷這個惡性循環，最簡單有效的方法就是運動，因為運動可以增加生長荷爾蒙，刺激幹細胞，改善身體修復能力，還能增強免疫系統對抗外來的細菌、病毒及處理潛在的癌變細胞。

我認識一位七十多歲罹患三期膀胱癌、還得外掛尿袋的病人，看起來他應該是很不方便運動的，但是他是個太極拳高手，即使生病了，他繼續維持打太極拳，所以他的上半身很結實、下肢平衡力也好，這個全身運動對病人復健是很有助益的。

另一位罹患攝護腺癌三期的病人，做過手術治療和荷爾蒙治療後，他說「歷經種種診療過程，頗感元氣耗損，精神體力還需要去努力設法復原。」我勸他可以動就去動，不論是走路、游泳、打拳、溜狗，找一項有興趣的運動。之前他沒有運動習慣，只有偶爾去登山，我就鼓勵他找當地的山友們出門走走，維持體力，恢復元氣，不能想著等病好了再來做，治療期間、恢復期也要持續運動。

還有一個罹患肝癌的朋友，手術過後，幾乎都躺著不活動，我去看他時，他已經瘦了一大圈，只剩一個大肚子，開刀後，即使癌細胞已清除乾淨，他仍舊無法自行活動，需要依靠別人才能勉強坐起。如果「等治療好才動」，肌力、活動力都犧牲了，就算治好癌症，幫病人也只是幫一半，因為往後他都會成為一個依賴他人、甚至到臥床的病人，這應該不是治療的本意。

不要只想著病好了再活動，不論生甚麼病，不活動一定會造成肌肉萎縮、骨質疏鬆、體力衰退與元氣耗損。

病好再動恐惡化

進行治療的時候，大部分病人和家屬都忽略了持續活動的重要性，都叫病人多休息，要等病好了再來運動，但是基本上是等不到「好的那一天」，只會一直惡化下去。因為就算身體恢復到比較好的狀況，長久不活動，也讓自己的肌肉流失、元氣大傷，要恢復到生病之前的狀態是困難的。像我生病治療中還是有持續運動，但是比起生病前，狀態還是差很多，何況完全不運動、不復健的人。

我認識一個90歲做膝關節手術的朋友，術後他因為怕痛不敢把腳伸直，本來可以伸直為180度的膝關節就一直沒伸直過，腳因此彎彎的。好不容易換了關節，但是怕痛不敢動，肌力就衰退，結果開完刀還是一直坐著輪椅。

另一位換髖關節的朋友，本身就不愛活動，髖關節置換手術後，他也沒有積極做復健，因此肌肉萎縮，沒有體力支撐身體站起來，拖了半年還在輪椅上。

這些做關節置換手術的朋友，看不見的副作用正在惡化他們的身體，雖做了手術，最終還是不能走路，也失去更換關節的目的。

持續活動才是解方

生病了，有些人希望靠醫療解決一切，沒有自覺需要自己的努力，要靠自己復健，才有可能完全恢復。

家屬或醫師需要積極地和病人說明這個看不見的副作用，病人也有義務自己復健活動，要百分百恢復健康，才是醫療最終目的。不該只求治好疾病，卻讓病人繼續臥床、繼續依賴。

最後總結一句，其實休息不動（一般說是在休養），就是疾病的幫凶！

(本文授權轉載自《大家健康》雜誌https://healthforall.com.tw/?action=article_in&id=5468，更多精彩內文請見【大家健康雜誌】網站https://healthforall.com.tw)

延伸閱讀

聚餐吃多怕胖？網紅推薦跑步機減肥法！專家更推30秒衝刺跑高效減重

https://healthforall.com.tw/?action=article_in&id=5428

親子 運動有哪些好處？孩子能學到什麼？給親子關係哪些正面能量？

https://healthforall.com.tw/?action=article_in&id=5173

不想路跑完有「跑者膝」、膝蓋痛，運動前後怎麼按摩及做伸展運動？

https://healthforall.com.tw/?action=article_in&id=1087%E2%80%8B