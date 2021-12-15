運動、飲食、減重 多管齊下抗「關節退化疼痛」

每個人這輩子都會面對到「骨骼肌肉系統」的問題。(Getty Images)

許多年長者飽受退化性關節炎的困擾，起身、走路膝蓋就受不了。台灣高雄長庚骨科部運動醫學中心主任周文毅表示，每個人這輩子都會面對到「骨骼肌肉 系統」的問題，差別在於退化的速度是快還是慢。不想要退化性關節炎提早出現，從30歲就得開始保養，運動、減重 與及早發現及早治療三者兼具，才能讓膝蓋退化速度變慢，到了老年依舊健步如飛。

高齡3大病影響日常

高齡化社會最常見的三大疾病，分別是退化性關節炎、骨質疏鬆、肌少症。臨床上不少長輩把骨鬆 與退化性關節炎混為一談，導致保養的方式常常出現錯誤。周文毅解釋，骨鬆是指骨質流失，一旦跌倒可能出現嚴重骨折；退化性關節炎則是關節磨損，導致關節沒辦法發揮原本的作用，光是走路都會痛。

周文毅表示，這三種疾病幾乎是所有人走入老年後都會發生的疾病，唯一差別只有「發生的速度」。文獻顯示，人類體格最佳的狀態是在30歲左右，30歲起如果不好好保養身體，這三種疾病恐怕不用到老年，中年就可能提前發生。

三大疾病中，以退化性關節炎最令人困擾，周文毅表示，骨質疏鬆、肌少症都沒有明顯症狀，患者較沒有知覺，而退化性關節炎的疼痛感會嚴重影響生活。避免退化性關節炎提早發生，最佳的保養方式必須運動、減重、飲食三者兼具。

減重能減膝蓋負擔

運動增加大腿肌力，能夠減少膝蓋負擔，而減重同樣也能減少膝蓋的負重。根據研究，減掉一磅（約0.45公斤）的體重，等於減少膝蓋承受四磅（約1.8公斤）的負重壓力。飲食保養則建議可以多吃抗發炎的天然物質。

周文毅表示，年輕人可以從現在起就培養運動的習慣，已經出現退化性關節炎或是還沒出現退化性關節炎，都可以開始規畫作四大類運動，有氧運動（騎腳踏車、快走）、無氧運動（肌力負重訓練）、平衡運動訓練（單腳站立）、柔軟度運動（瑜伽、肌肉伸展），四類運動必須並行，才有效果。

吃葡萄糖胺功效有限

許多退化性關節炎的患者常問：「到底要吃什麼才有效？」多數的長輩會回答「葡萄糖胺」。周文毅表示，葡萄糖胺對於退化性關節炎的幫助，在國際上仍具爭議。依研究顯示，早期退化性關節炎若適量補充葡萄糖胺，可以緩解關節疼痛與發炎，對於不適症狀的緩解的確有些許的幫助。

但近年有研究發現，葡萄糖胺經口服用後，大部分會在腸胃道被分解代謝，只剩約10%左右會被吸收進入血液，而能被關節軟骨利用的量，可說是少之又少；甚至在一些大型臨床研究，認為使用葡萄糖胺並無顯著的治療效果。

抗發炎中斷惡性循環

對抗退化性關節炎，常常會提到「抗發炎」，周文毅解釋，原本關節的骨頭與骨頭之間有軟骨緩衝，隨著老化、過度使用，軟骨逐漸磨損、功能消失，骨頭跟骨頭直接磨擦，長期以來就會導致關節發炎，就是所謂退化性關節炎。

關節發炎後，人體會開始產生不好的細胞激素，而細胞激素會跑到關節液裡面，進而破壞關節軟骨，再次破壞關節，又讓關節產生細胞激素，不斷進入惡性循環。因此使用抗發炎的物質，是要中斷體內的惡性循環，達到治療效果。

周文毅表示，初期退化性關節炎的治療，會以口服藥物為主，可區分為二大類，第一類是以合成非類固醇抗發炎藥物為主，只是很多民眾不喜歡合成藥物的原因，是擔心會引起腸胃不適及增加腎臟負擔等副作用。

避免退化性關節炎提早發生，從年輕時就要超前部署，多運動增加肌力。(Getty Images)

超前部署延緩膝蓋退化

周文毅表示，如果擔心合成藥物的副作用，可以補充天然的抗發炎成分-活關素75，具有止痛、抗發炎的效果，又能達到保護軟骨、延緩退化的功效，活關素75也經過許多研究證實功效，用天然的方式達到組織抗發炎的效果，既沒有副作用也可以長期服用。

周文毅表示，很多患者對於藥物或是飲食的改變，都有一個遠大的目標，希望吃下去或是治療後，膝蓋能像18歲的青少年一樣，能跑能跳。他強調，世界上無論哪一種藥物或是食物都不可能達到「膝蓋回春」的目標，頂多只能幫助關節不要再被嚴重破壞。

他呼籲，既然退化性關節炎、骨鬆、肌少症是人類長壽必須面對的疾病，從年輕時就要超前部署，除了建立起正確的認知，也得起而行，努力實踐才有辦法達到預防保健的效果。